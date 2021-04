In Blankenstein flüchtete ein Mann bei einer Verkehrskontrolle zu Fuß. Weit kam er nicht. (Symbolfoto)

Drogenfahrt in Blankenstein – 46-Jähriger flüchtet zu Fuß

Blankenstein. Plötzlich nahm der Mann die Beine in die Hand: Eine Verkehrskontrolle in Blankenstein nahm eine ungewöhnliche Wendung.

Es war eine Routinekontrolle, als die Polizei am Samstagabend in Blankenstein einen Audi stoppte. Doch plötzlich rannte der 46-jährige Fahrer davon. Die Beamten konnten ihn wenig später wieder einfangen. Der Grund für die überstürzte Flucht war schnell klar.

Der Mann stand nicht nur selbst unter Drogeneinfluss, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er hatte auch keinen gültigen Führerschein. In dem Wagen fanden die Beamten geringe Mengen Crystal Meth und Marihuana, 1800 Euro in Bar und mehrere Handys. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Mehr Polizeimeldungen aus Thüringen hier