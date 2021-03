Mit 190 km/h durch Saalfeld-Rudolstadt – BMW rammt Streifenwagen bei Verfolgungsjagd

In der Nacht zu Sonntag ist ein BMW-Fahrer bei der Flucht vor der Polizei mit bis zu 190 km/h durch Saalfeld in Richtung Rudolstadt gerast und hat bei der Verfolgungsjagd einen zur Unterstützung eingesetzten Streifenwagen gerammt.

Der Unbekannte war zuvor in Saalfeld gegen 1.45 Uhr vor einer Verkehrkontrolle geflüchtet. Er beschleunigte beim Erblicken der Polizei in der Pößnecker Straße sein Fahrzeug und raste über die Pestalozzistraße davon, sodass er zunächst aus den Augen verloren wurde. Nach wenigen Minuten sei der BMW jedoch im Bereich des Rainwegs gesichtet und weiter verfolgt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Dabei raste der Flüchtende von Saalfeld nach Rudolstadt, wo die Verfolgungsjagd schließlich auf einem Supermarktparkplatz im Ortsteil Schwarza endete. Der Fahrer und zwei Insassen rannten davon und konnten unerkannt entkommen. Ein weiterer 20-jähriger Insasse sei allerdings vor Ort gestellt worden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der spektakulären Flucht und den drei geflüchteten Personen dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder durch die Fahrmanöver geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03671 - 560 zu melden.

Betonelement fällt Parkourläufer auf das Bein – Mann schwer verletzt

Weitere Meldungen der Polizei