Bürgerhinweise decken Verursacher von kilometerlanger Ölspur auf

Erneut hat eine kilometerlange Ölspur kreuz und quer durch Schleiz viel Arbeit für die Freiwillige Feuerwehr Schleiz bereitet. Während den Reinigungsarbeiten konnten Beobachtungen von Einsatzkräften und Bürgern dann den Verursacher aufdecken.

Am Dienstagvormittag mussten die Verkehrsteilnehmer in Schleiz teilweise etwas geduld aufbringen. Grund dafür war eine Ölspur, die nahezu kreuz und quer durch Schleiz verlief und von der Freiwilligen Feuerwehr sowie Mitarbeitern des Bauhofes entfernt werden musste.

Es war gegen 8.15 Uhr, als die Leitstelle die Einsatzkräfte der Schleizer Feuerwehr wegen der Ölspur alarmierte. Die ersten Meldungen verorteten diese auf der Hofer Straße, der Plaunschen Straße als auch auf der Oschitzer Straße – was eine durchaus übliche Fahrtroute für allerlei Fahrzeuge darstellt. Die Spur zog sich jedoch auch über den Neumarkt, die Brunnengasse, Bergstraße, Richard-Barthold-Straße und weitere Straßen. Die Einsatzkräfte bereinigten die Fahrbahn indem sie eine ölzersetzende Flüssigkeit auf die betroffenen Stellen sprühten, der Bauhof mit einer Kehrgerät am Multicar reinigte und durch die Bodensprühanlage des Tanklöschfahrzeugs (TLF) die Straßenabschnitte spülten.

Vielfacher Stop an Häusern bringt Spur zum Verursacher

Während dieser Arbeiten fiel mehrfach auf, dass der Verursacher offenbar an vielen Häusern gehalten hatte. Aufmerksame Bürger berichteten dann, dass an diesen Stellen ein Fahrzeug eines Pflegedienstleisters geparkt hatte. Dieser Verdacht bestätigte sich durch die Ermittlungen der Polizei. Nach rund fünf Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Gegen 16.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte dann erneut wegen einer gut 30 Meter langen Ölspur auf dem Gehweg der Gartengasse alarmiert, die durch Ölbindemittel entfernt wurde. Auch in diesem Fall wird davon ausgegangen, dass das Verursacherfahrzeug das Auto des ambulanten Pflegedienstes war