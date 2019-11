Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Interessante Funde aus dem Fundus

Schätze aus dem Fundus des Regionalmuseums Bad Lobenstein werden in der kommenden Ausstellung gezeigt. Zur Eröffnung heute Abend um 19.30 Uhr sind Interessierte eingeladen.

Beim Durchsuchen des Museums-Depots haben Oliver Franke, der schon einmal eine historische Ausstellung in der Einrichtung konzipiert hat, und die Mitglieder des Museumskreises viel Interessantes zu Tage gefördert.

Ein besonderes Stück ist dabei ein schwarzes Brautkleid. Die Farbe sollte die Frömmigkeit der jungen Frau symbolisieren. Der Brauch stammt aus dem Spanien des 16. Jahrhunderts, damals eine politische Großmacht. Politik und Mode gingen damals noch Hand in Hand. Was am spanischen Hof getragen wurde, galt schnell auf dem europäischen Kontinent als in.

So bunt die Geschichte Bad Lobensteins, so vielfältig sind auch die Stücke, die in der neuen Ausstellung gezeigt werden.

„Es gibt viele Schätze, die hier im Regionalmuseum ruhen“, so Oliver Franke. „Und sie sagen so viel über die Geschichte unserer Region aus.“

Die Ausstellung „Provenienz-Provinz. Schätze des Museums“ ist bis zum 5. Januar zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag von 10 bis 13 Uhr, Donnerstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr.