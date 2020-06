Pößneck. Mittwochfrüh wurde ein junger Mann von bisher Unbekannten angegriffen und am Bauch verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pößneck: Mit dem Messer verletzt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein 22-Jähriger von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt. Der Täter war mit drei weiteren Personen unterwegs. Nun sucht die Polizei Hinweise zur Identität des Täters und seiner Begleiter.

Gegen 2 Uhr war der 22-Jährige unterwegs und traf auf die vierköpfige Gruppe im Bereich Wernburger Weg/ Turmstraße. Die Personen zeigten dann auf den Geschädigten, spotteten und lachten ihn offensichtlich aus, heißt es in der Polizeimeldung. Auf Nachfrage, ob es ein Problem gäbe, griffen ihn zwei der Männer an, schubsten den Geschädigten und schließlich zückte ein Täter aus seiner Hosentasche ein kleines Messer, mit dem er den 22-Jährigen zwei Mal in den Bauch schnitt.

Die Gruppe flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Auf die Hilferufe des Geschädigten reagierte niemand, weshalb er nach Hause ging, sich notdürftig verband und Verwandte und Polizei verständigte. Er kam zur Behandlung der Schnittverletzungen in ein Krankenhaus.

Die Kripo Saalfeld sucht nun nach den Tätern und in dem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls.

Der Täter mit Messer wird von dem 22-Jährigen als etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Er sprach bei der Tat kein Deutsch. Zudem hatte er einen Vollbart, dunkle nach oben gegelte Haare und war seitlich kahl abrasiert. Er trug eine kurze dunkelblaue Jeans, dunkle Turnschuhe und eine dunkle Lederjacke mit Druckknöpfen. Besonders auffällig seien seine buschigen Augenbrauen und die dicken wulstigen Lippen. Das kleine Messer war ähnlich einem Spring- oder Butterflymesser und hatte einen braunen Griff.

Auch die drei Begleiter, ebenfalls ausländischer Herkunft, werden in dem Zusammenhang gesucht. Alle waren in kurzen Hosen und T-Shirts unterwegs. Hinweise an die Telefonnummer: 03672/4171464.

weitere Polizeimeldungen:

Im Streichelzoo fünf Tauben erschossen – Polizei sucht Zeugen

Brandstellen und verrußte Wände: Mann zündelt in seiner Wohnung

Streit um Sorgerecht - Familie liefert sich Handgemenge im Gericht