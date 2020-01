Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Hochkaräter des Ostrock kommen nach Schleiz

Das neue Jahr hätte für Anette Feike, die Veranstaltungsmanagerin der Wisentahalle, eigentlich kaum besser beginnen können. Zunächst durfte sie sich über einen sehr gut gefüllten Saal beim traditionellen Neujahrskonzert der Vogtland Philharmonie freuen. Und dann folgten am Wochenende gleich zwei Veranstaltungen mit dem Ensemble „Cornamusa“ - die beide ausverkauft waren. „Aufgrund der guten Resonanz und der Begeisterung der Zuschauer ist es uns gelungen, gleich die neuen Termine für 2021 festzulegen. Also schon mal vormerken: ‘Cornamusa’ ist am 9. und 10. Januar des nächsten Jahres wieder bei uns“, war am Montag im Rahmen eines Pressetermins von ihr zu erfahren.

Inhaltlich ging es da um einen Blick auf die Veranstaltungen 2020 - konkret um vieles, was so in der Sparte Kultur angeboten werden soll. Eingangs sei gleich darauf verwiesen, dass im Frühjahr zwei Hochkaräter des Ostrock in der Kreisstadt Station machen. Noch in diesem Monat, nämlich am 24. Januar, wären das die Musiker um Toni Krahl, also die Band City - im Rahmen ihrer Candlelight Tour. Angekündigt ist dieser Abend als ein Programm der leisen Töne. Freuen können sich die Fans auf die schönsten Balladen aus nunmehr 40 Jahren Bandgeschichte und die größten Hits in neuen elektroakustischen Arrangements.

Die Kombination von Musik und Film greift bei den „Sounds of Hollywood“ - im Programm stehen sie dieses Jahr am 29. Februar und am 1. März. Foto: Renate Klein / OTZ

Am Sonntag vor Ostern, das wäre der 5. April, sind dann auf der großen Bühne Claudius Dreilich, Bernd Römer, Ed Swillms und Co. zu erleben - wenn es heißt „Karat 45“. Aus Anlass des Bandjubiläums, Karat wurde 1975 gegründet, gibt es deutschlandweit 45 Konzerte. Schleiz ist die neunte Station dieser Tour. Auf Nachfrage bestätigte Anette Feike, dass der Vorverkauf sowohl für City als auch für Karat sehr gut läuft - besonders für den 5. April gibt es wohl momentan nur noch einige Restkarten.

Doch zurück zum Programm insgesamt: Im Gespräch unterstrich die Veranstaltungsmanagerin, dass es jedes Jahr darin feste Größen gibt - sich aber auch immer ein Blick auf die Internetseite der Wisentahalle lohnt. Heißt: So ein kulturelles Gefüge ist immer irgendwie in Bewegung. Und da kann es schon mal vorkommen, dass man als Interessierter auf dieses oder jenes neue Schmankerl stößt.

Zwei Veranstaltungen „Sounds of Hollywood“

Zu den festen Größen im Haus zählen übers Jahr die Akteure der Vogtland Philharmonie samt deren Konzertreihe. Die „Sounds of Hollywood“ sind dabei wiederum fast so etwas wie ein Selbstläufer. Präsentiert werden hier von namhaften Künstlern berühmte Filmmusiken - „gewürzt“ immer wieder von passenden Sequenzen auf Großbildwand an der Bühne. Mit Blick auf den guten Namen, den diese Veranstaltung bei Freunden dieser Musik hat, entschloss man sich dazu, die „Sounds of Hollywood“ dieses Jahr gleich zweimal (!) anzubieten. Nämlich am 29. Februar und am 1. März - Beginn jeweils um 19.30 Uhr und um 17 Uhr. Verwiesen sei an dieser Stelle noch auf das Galakonzert mit den Preisträgern der Eva Lind Musikakademie am 19. April sowie das Frühlingskonzert am 10. Mai mit Sopranistin Julia Domke.

Ganz anders der Musikgeschmack, der am 26. Januar bedient werden soll - nämlich der in Sachen volkstümlicher Schlager. Geplant war das Konzert der Amigos bereits für Juni vorigen Jahres. Es musste aber damals wegen eines kurzfristigen Fernsehauftrittes des Duos verschoben werden. Nun aber konnten Bernd und Karl-Heinz Ulrich die Wisentahalle sogar in ihre Jubiläumstour einbauen. Feiern die beiden Künstler dieses Jahr doch ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum.

Anette Feike betonte gestern ebenfalls, dass bereits seit vielen Jahren - immer mittwochs - die Tanzschule „Einfach Tanzen“ aus Gera in der Kreisstadt zu Gast ist. „Daraus resultierend, haben wir eine Tanzabendreihe entwickelt mit dem Ziel, zweimal pro Jahr eine solche Veranstaltung anzubieten“, so ihre Information dazu.

Etwas zum Zuhören und zum Mitmachen für den Nachwuchs, angesprochen werden sollen Kinder ab drei Jahre, wird es am 2. Februar in der Wisentahalle geben. Los geht das Spektakel des Wirbel.Wind.Konzertes bereits um 11 Uhr. Und gleich heißt es nochmal Nachwuchs: Gemeint ist aber diesmal Jonas Greiner, der auch als die Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Kabarett- und Comedyszene bezeichnet wird. Der junge Mann kommt aus Lauscha und möchte am 6. März in Schleiz sein Soloprogramm „In voller Länge“ präsentieren.

Mehr zum Veranstaltungsprogramm im Internet unter www.wisentahalle.de