Unsere Besten werden gespielt

Am Sonntag, 8. März, 17 Uhr, gastiert das Geraer Kabarett Fettnäppchen mit dem Programm „Knaller, Knüller und Klamotten“ im Altenburger Logenhaus. Politik soll im Stück keine Rolle spielen, dafür wird umso heftiger gestritten. Es wird ein Wiedersehen mit Otto und Paul am Stammtisch geben. Zuschauer können das gelangweilte Ehepaar beobachten und kultige, Eierlikör trinkende Hausfrauen sind auch mit von der Partie. Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth spielen.

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie im Logenhaus auftreten?

Es war eine Empfehlung unseres Theaters. Uns wurde gesagt, wir sollen es doch mal im Logenhaus versuchen. Das haben wir getan. Nun haben wir inzwischen schon unsere zweite Veranstaltung dort. Im vergangenen Jahr im Sommer haben wir zum ersten Mal im Altenburger Logenhaus gespielt.

Warum heißt das Programm „Knaller, Knüller und Klamotten“?

Wir spielen das Stück ja am Frauentag. Und wir Frauen kennen das alle: Wir stehen vor dem Kleiderschrank vor all den Klamotten. Der Schrank ist brechend voll und einige Sachen hat man ewig nicht mehr angezogen, weil es einem nicht mehr gefällt. Also muss irgendwas raus. Und so ähnlich ist es mit unserem Kabarett-Archiv. Das platzt aus allen Nähten, so viele Szenen haben sich über die Jahre angesammelt.

Sie haben sich also von Texten getrennt, sie weggeschmissen?

Nein, nicht von allen. Es gibt etliche Szenen, die sind uns wichtig und passen auch heute noch. Und aus diesen Szenen haben wir ein Programm gemacht. Es sind quasi unsere Lieblingsszenen. Wir spielen die, die wir am besten können. Und das heißt auch: Ich kann auf der Bühne die größten Hüte tragen und Michael Seeboth Bier trinken.

Es fragte Katja Grieser