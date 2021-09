26-Jähriger bei Verkehrsunfall mit Traktor im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt

Schkölen. Am Dienstag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf einer Landstraße im Saale-Holzland-Kreis ereignet. Ein 26-Jähriger war frontal mit einem Traktor zusammengestoßen und wurde dabei schwer verletzt.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Schkölen (Saale-Holzland-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen sagte, war der 26-Jährige am Dienstagvormittag auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Wetzdorf und Poppendorf unterwegs. Als ihm ein Traktor entgegenkam, bremste er stark. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Traktor.

Nach Angaben der Polizei wurde der 26-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war am Dienstag für etwa zwei Stunden gesperrt.

