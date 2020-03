Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Überholmanöver: Polizei verfolgt Fahranfänger zwischen Stadtroda und Jena

Ausgerechnet vor den Augen der Autobahnpolizisten zeigte ein 20-jähriger Corsa-Fahrer, wie man auf keinen Fall überholen darf: Der Fahranfänger in Begleitung einer Beifahrerin sei auf der A4 zwischen Stadtroda und Jena in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen. Bei dichtem Verkehr fuhr er zunächst auf der linken Fahrspur nah an das zivile Polizeifahrzeug heran, wie die Thüringer Autobahnpolizeiinspektion mitteilt. Danach habe er über die mittlere Spur nach rechts gewechselt, um dort zu überholen. Der Fahranfänger wiederholte anschließend das Überholmanöver und zog erneut rechts am Verkehr vorbei.

Polizei nimmt Verfolgung auf

Die Beamten der Autobahnpolizei nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Corsa-Fahrer bei der nächsten Gelegenheit. Der 20-Jährige bekomme nun für seine verkehrswidrigen Überholmanöver 200 EUR Bußgeld auferlegt, zwei Punkte im Fahreignungsregister eingetragen und seine Probezeit werde um mindestens zwei Jahre verlängert.