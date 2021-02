Drastisch mehr Coronakranke im Weimarer Land ins Krankenhaus verlegt

Am Donnerstag ist der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner im Weimarer Land abermals in Folge gesunken. Aktuell basiert dieser auf insgesamt 125 Neuerkrankungen innerhalb einer Woche und liegt nun bei 152,1. Es gelten 34 Personen als wieder genesen, 204 sind aktivkrank. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Neben 19 Neuinfektionen seit der letzten Meldung am Mittwoch, hat sich vor allem die Zahl derer, die sich wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationäre Behandlung begeben mussten, drastisch erhöht. Hier ist die Zahl seit dem Vortag von neun auf 19 angesprungen.

Rückläufig im Vergleich von vor einer Woche sind hingegen die Infektionszahlen in den Hotspots des Kreises. Für die Apolda meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag nur noch 65 Fälle, Bad Sulza (31) und Bad Berka (10). In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 310 Personen, sowie zusätzlich 135 Reiserückkehrer.