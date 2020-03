Schwere Aufgabe für Design-Preis-Jury in Apolda

Der Apolda European Design Award wirft seine Schatten voraus. Um zu ermitteln, welche Jungdesigner für welche Kollektion am 9. Mai bei der finalen Preisverleihung geehrt werden, traf sich die Jury jetzt zwei Tage lang in Apolda.

Am Freitag trafen sich die Jurymitglieder – darunter unter anderem Unternehmerin Tanja Hellmuth, Moderedakteurin Elke Dietrich, Unternehmer Gerald Rosner und Iris von Arnim sowie Designerin Karin Veit –, um sich über mehrere Stunden hinweg die 29 deutschen und ausländischen Kollektionen vorführen zu lassen, um eine Entscheidung zu treffen.

Schick: Diese ländlich angehauchte Kollektion wurde der Jury in Apolda zwecks Begutachtung auch präsentiert. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Eine Rolle spielten dabei sowohl die Ideen als auch deren Umsetzungen. Die Verarbeitung der Stücke wurde dabei ebenso in den Blick genommen wie die Nachhaltigkeit.

In der Konkurrenz befinden sich Bachelor- beziehungsweise Masterarbeiten von Studierenden aus Deutschland, aus Frankreich, Spanien, Polen, Dänemark, Ungarn, Finnland und so weiter. Die Teilnehmer wurden durch ihre jeweiligen Professoren in den Wettbewerb entsandt.

Seit 1993 wird der Apolda European Design Award veranstaltet. In diesem Jahr werden die Preise zum zehnten Mal vergeben.

Das Preisgeld beträgt insgesamt 30.000 Euro.

Wie zu erwarten wurde eine sehenswerte Vielfalt dargeboten. Die Models der Agentur Rüberg hatten jede Menge Kilometer zu absolvieren.