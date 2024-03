Jena. Am Sonnabend empfängt der SV Schott Jena den FC Carl Zeiss Jena zum Pokalhalbfinale: Es soll ein besonderer Nachmittag in der Fußballarena werden.

Der SV Schott Jena hofft im Stadtderby im Landespokal auf einen positiven Zuschauereffekt durch den Sieg des FC Carl Zeiss Jena im Thüringenderby. Zum Wochenstart waren bereits fast 2000 Eintrittskarten für das Halbfinalspiel am Sonnabend verkauft.

„Wir wünschen uns, dass uns der Sieg des FC Carl Zeiss Jena Rückenwind gibt, um mindestens 3000 Zuschauer im Stadion zu begrüßen“, sagt der für Fußball zuständige Abteilungsleiter Robert Gering. Das Pokalspiel der Frauenmannschaft des FCC gegen den FC Bayern habe gezeigt, dass nicht nur die erste Mannschaft bei Regionalliga-Spielen große Besucherzahlen erreichen kann.

In der Fußballarena für einen Tag eingemietet

Der SV Schott hatte nach der Auslosung entschieden, sich für einen Tag in die Fußballarena einzumieten, und hat einen entsprechenden Vertrag mit der Stadionbetreibergesellschaft Elf5 geschlossen. Damit sich der Aufwand refinanziert, sollten 3000 Besucher zu der Begegnung kommen.

Obwohl der SV Schott als Gastgeber auftritt, zieht die Mannschaft in die Gästekabine ein. „Wir wollen den Aufwand so gering wie möglich halten“, sagt Gering. Er freut sich deshalb auch über die hellgrüne Einstufung der Partie durch die Sicherheitsbehörden, so dass die Anzahl der nötigen Ordner niedriger ausfällt.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf

Anstoß ist am Sonnabend um 15 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld. Die Stadiontore werden anderthalb Stunden vorher geöffnet, sagt Gering. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in den Pressehäusern unserer Zeitung.

Neben dem Block auf der Westtribüne, den derzeit die Fans der Südkurve nutzen (buchbar über Block N), gibt es Stehplätze auf der Nordtribüne und Sitzplätze auf der Osttribüne. Die Eintrittspreise haben die Schottianer leicht unter dem Niveau angesetzt, was der FC Carl Zeiss für Heimspiel-Tickets verlangt. Sitzplätze kosten 23 Euro, Stehplätze 12 Euro. Sollte die Nachfrage sehr groß sein, ist eine Erweiterung der Kapazitäten möglich.

