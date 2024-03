Jena. Das Nationalteam mit Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt ins Jenaer Stadion: So können Interessierte dabei sein.

Die Thüringer Fußballfans erhalten die Chance, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beim Training zu erleben. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekannt gegeben hat, wird diese öffentliche Einheit in der neu gebauten Fußballarena in Jena stattfinden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team kommen am Montag, 27. Mai, in die Saalestadt. Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest. Es soll sich aber um den Nachmittag handeln, an dem die Einheit mit 60 bis 90 Minuten Länge angesetzt wird. Diese findet auf dem Rasen in der Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Bis zu 15.000 Zuschauer können von den Tribünen aus zuschauen.

Stadionbetreiber freut sich über Vertrauen des DFB

Andreas Kuhn, Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft Elf5, freut sich, dass Jena den Zuschlag erhalten hat. „Wir hatten uns um die Austragung beworben“, berichtet Kuhn. Vorab sei eine Delegation des DFB vor Ort gewesen, um sich den Rasen anzuschauen und die Infrastruktur zu begutachten. Bis Ende Mai sollen alle Tribünen im neu gebauten Stadion komplett zugänglich sein und so den optimalen Rahmen für die Veranstaltung bieten.

Stadionchef Andreas Kuhn in der Fußballarena in Jena. © Tino Zippel

Der Eintritt wird kostenfrei sein, allerdings müssen Interessenten vorab ein Ticket buchen. Diese sind ab dem 13. Mai 2024 von 19.03 Uhr an im DFB-Ticketportal erhältlich. Damit nimmt der Verband eine Referenz auf den FC Carl Zeiss Jena, dessen Heimstätte die Nationalmannschaft nutzt. Der Club wurde am 13. Mai 1903 gegründet.

Zwei Nationalteams in Thüringen zu Gast

Die Veranstaltung in Jena findet im Rahmen des Trainingscamps statt, das die DFB-Elf in Thüringen bezieht. Vom 26. bis 31. Mai wird sich die Nationalmannschaft in Blankenhain (Weimarer Land) auf die Heim-Europameisterschaft vorbereiten, bevor sie ihr Camp nach Herzogenaurach bei Nürnberg verlegt. Am 14. Juni eröffnet Deutschland die Europameisterschaft mit dem Spiel gegen Schottland in München (21 Uhr). Es folgen die Gruppenspiele gegen Ungarn am 19. Juni (18 Uhr) in Stuttgart und gegen die Schweiz am 23. Juni (21 Uhr) in Frankfurt.

Beim Thüringenderby des FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Rot-Weiß Erfurt war die Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld ausverkauft. © FMG | Tino Zippel

Während der Fußball-Europameisterschaft schlägt im Ressort in Blankenhain die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre Zelte auf. FC-Bayern-Star Harry Kane und seine Mitspieler trainieren auf der Anlage. Nach Informationen unserer Zeitung ist ebenfalls ein öffentliches Training geplant – auch für dieses ist die Fußballarena in Jena im Gespräch. Das letzte A-Länderspiel der Herren fand am 11. November 1981 in Jena statt. Die DDR gewann mit 5:1 gegen Malta.

Länderspiel zwischen Israel und Polen in Jena

An diesem Donnerstag wird ein Länderspiel unter dem Ausschluss von Zuschauern im Jenaer Stadion ausgetragen. Die U21-Mannschaft von Israel empfängt als Gastgeber das Team von Polen.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: