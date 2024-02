Jena. Für insgesamt 32 Jerseys der Jenaer Basketballer können jetzt Gebote abgegeben werden. Der Erlös geht an zwei soziale Initiativen aus Jena.

Die Zweitliga-Basketballer von Medipolis SC Jena versteigern aktuell zwei Trikotsätze für den guten Zweck. Der Erlös kommt der Elterninitiative für krebskranke Kinder (EKK) sowie dem ASB-Wünschewagen aus Jena zugute.

Die Basketballer hatten für die beiden sozialen Initiativen, die als Sieger eines Abstimmungsprozesses hervorgegangen waren, extra eine Aktion gestartet und im Heimspiel gegen Vechta II und im Auswärtsspiel in Bayreuth jeweils auf ihrer Trikotbrust für sie geworben. Jetzt kommen die Jerseys der Spieler, insgesamt sind es 32 (16 pro Spiel), unter den Hammer. Bis zum 3. März um 18 Uhr können über die Homepage des Vereins www.baskets-jena.de Gebote abgegeben werden.

Mindestgebot pro Trikot beträgt 30 Euro

Das Mindestgebot für das bevorzugte Trikot, auf dem jeweils das gesamte Team unterschrieben hat, beträgt 30 Euro. Es können auch allgemeine Gebote abgegeben werden, die vom Verein dann auf die Jerseys verteilt werden. Ebenso kann man sich aussuchen, welche der beiden Initiativen man unterstützen möchte.

Die EKK hilft Familien in der schweren Therapiezeit ihrer erkrankten Kinder. Der Wünschewagen bringt schwer erkrankte Menschen in der letzten Phase ihres Lebens noch einmal an ihren Lieblingsort, wenn sie es anders nicht schaffen würden.

Hier kommen Sie direkt zur Auktion.