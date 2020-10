„Das hat uns völlig geschockt“: Rollstuhlbasketballer plötzlich nicht mehr förderwürdig

Champions-League-Gewinner, Po­kalsieger, Meister; seit 60 Duellen ungeschlagen, Heimstatt für Nationalspieler, ein weit über den Leistungssport hinaus strahlendes Vorbild in Sachen Inklusion: Die Erfolgsgeschichte der Thuringia Bulls ist beeindruckend. Ob sie ab Samstag mit dem Saisonstart in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga fortgeschrieben wird, entscheidet sich jedoch nicht nur auf dem Spielfeld.

Die Corona-Krise hat dem Verein mächtig zugesetzt, weil sein Träger (Reha-Sport-Bildung e.V.) unmittelbar von der Schließung der Sporteinrichtungen und Fitnessstudios betroffen war. „Von einem Tag auf den anderen brachen sämtliche Einnahmen weg. Die Kosten aber liefen weiter“, sagt der Vereinschef Lutz Leßmann. Dank einer Crowd­funding-Aktion („Das Duell der Unschlagbaren“) generierten die Bulls mehr als 80.000 Euro. Geld, das ihnen laut Leßmann „auf gut Deutsch den Arsch gerettet“ hat.

Signale aus dem Ministerium immer positiv

Eine weitere Hoffnung setzte der Elxleber in die vom Land versprochene Unterstützung für die gebeutelten Profisportclubs. Zwölf Vereine hatten sich zum Bündnis „Teamsport Thüringen“ zusammengefunden. Im Juni war für sie ein Sechs-Millionen-Euro-Paket beschlossen worden, um ausgebliebene Werbe- und Zuschauereinnahmen auszugleichen. Mit dem Post SV Mühlhausen, ThSV Eisenach, FC Carl Zeiss Jena und Science City Jena hatten im September die ersten vier Clubs positive Förderbescheide in Höhe eines Gesamtvolumens von 1,85 Millionen erhalten. Den Bulls flatterte dagegen vor kurzem die Ablehnung ihres Antrages ins Haus.

„Das hat uns völlig geschockt und lässt uns immer noch verständnislos zurück“, sagt Leßmann. Obwohl die Signale aus dem Ministerium immer positiv gewesen seien, stufte die für die Auszahlung der Gelder zuständige Gesellschaft für Ar­beits- und Wirtschaftsförderung den Verein plötzlich als nicht förderberechtigt ein. Grund ist wohl die Vereinsstruktur, in der die Sportler nicht nur fürs Basketballspielen, sondern für ihre inklusive Arbeit unter anderem in Schulen vergütet werden.

„Wir fallen hinten runter, weil wir von unseren Spielern verlangen, neben dem Sport auch etwas für die Gesellschaft zu tun. Das darf nicht wahr sein“, ärgert sich Leßmann. Insgesamt geht es bei den Bulls in der ersten Förderstufe um 78.000 Euro; in der zweiten um 170.000 Euro. Auf eine Klage will der Vereinschef aber verzichten. Stattdessen hofft er noch auf eine Reaktion der Politik. Sonst könnte das Bulls-Märchen bald Geschichte sein.

RSB Thuringia Bulls – ING Skywheelers Frankfurt, Samstag, 20 Uhr