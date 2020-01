07/01/2018-Oberhof: BMW IBU Weltcup Biathlon Oberhof 2018 / DKB Skiarena / Herren / Staffel 4 x 7,5 km / im Foto: Tausende Zuschauer am Birxsteig, dies ist der laengste Anstieg der gesamten Strecke. (Foto: Sascha Fromm / Thueringer Allgemeine)

Oberhof. Am Donnerstag startet der Biathlon-Weltcup 2020 in Oberhof. Alles Wissenswerte über die Wettkämpfe am Rennsteig. Tickets für den Donnerstag zu gewinnen.

Biathlon-Weltcup Oberhof: Alle Infos zu Zeiten, deutschen Startern und Tickets

Am Donnerstag beginnt der Biathlon-Weltcup 2020 in Oberhof. Knapp 300 Athleten aus 30 Nationen werden dann von den rund 60.000 erwarteten Zuschauern auf dem Rennsteig wieder angefeuert.

60.000 Zuschauer zum Biathlon-Weltcup in Oberhof erwartet

Tickets gibt es noch an den Tageskassen

Bundestrainer nominiert zwei Thüringer

Hier lesen Sie alles Wissenswerte rund um die Wettkämpfe:

Zeitplan des Biathlon-Weltcup in Oberhof

Donnerstag, 9. Januar

14.30 Uhr, Frauen, Sprint, 7,5 km

Freitag, 10. Januar

14.30 Uhr: Männer, Sprint, 10 km

Sonnabend, 11. Januar

12.00 Uhr: Frauen, Staffel

14.15 Uhr: Männer, Staffel

Sonntag, 12. Januar

12.45 Uhr: Frauen, Massenstart

14.30 Uhr: Männer, Massenstart

Die deutschen Starter

Sieben Biathletinnen und sechs Biathleten schickt Bundestrainer Mark Kirchner in die Rennen. Das deutsche Aufgebot:

Bei den Frauen starten:

Marion Deigentesch,

Maren Hammerschmidt,

Denise Herrmann,

Janina Hettich,

Vanessa Hinz,

Franziska Hildebrand,

Franziska Preuß.

Bei den Männern starten:

Benedikt Doll,

Lucas Fratzscher (Oberhof),

Philipp Horn (Frankenhain),

Johannes Kühn,

Arnd Peiffer,

Simon Schempp.

Shuttlebusse fahren zur DKB-Arena

Die Shuttlebusse fahren zur Arena und dann wieder zurück und sammeln weitere Gäste ein. Bitte nutzen Sie die ausgeschilderten Parkplätze. Aus Richtung Gotha (A 4): P+R Ohrdruf, aus Richtung Meiningen/Suhl (A71): P+R Suhl-Nord, aus Richtung Schmalkalden: P+R Steinbach-Hallenberg.

Noch Eintrittskarten an den Tageskassen

An den Tageskassen können Kurzentschlossene noch Eintrittskarten kaufen. Der Samstag mit den Staffelrennen ist allerdings ausverkauft. Für Sonntag gibt es noch Streckenkarten und für die Sprintrennen am Donnerstag und Freitag noch Tickets in allen Kategorien.

TV-Termine

Donnerstag: 14.30 Uhr Sprint der Damen über 7,5 km – ZDF, ZDF-Mediathek, Eurosport1

Freitag: 14.30 Uhr Sprint der Herren über 10 km, ZDF, ZDF-Mediathek, Eurosport1

Samstag: 12 Uhr, Staffel der Frauen über 4x6 km, ZDF, ZDF-Mediathek, Eurosport1

Samstag: 14.15 Uhr, Staffel der Herren über 4x7,5km, ZDF, ZDF-Mediathek, Eurosport1

Sonntag: 12.45 Uhr, Massenstart der Damen über 12,5 km, ZDF, ZDF-Mediathek, Eurosport1

Sonntag: 14.30 Uhr, Massenstart der Herren über 15 km, ZDF, ZDF-Mediathek, Eurosport1

5 mal 2 Tickets zu gewinnen

