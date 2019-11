Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FF USV Jena hofft auf baldige Luftverbesserung

Verschnupfte Nasen oder gar Verletzungen: Um die Stimmung der Fußballerinnen des FF USV Jena ist es nicht nur wegen gesundheitlicher Probleme eines Teils der Mannschaft schlecht bestellt. Der Aufsteiger ist mit nur einem Punkt aus neun Spielen Bundesliga-Schlusslicht. „Vier bis sechs sollten es zu diesem Zeitpunkt eigentlich sein“, räumt Trainer Chris Heck unumwunden ein, dass die Saalestädterinnen hinter den eigenen Erwartungen liegen. Und vor den zwei richtungsweisenden Spielen am Sonnabend gegen den SC Sand und eine Woche später beim MSV Duisburg – beides direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt – analysiert der Trainer auch knallhart die Krise.

Eine der Hauptursachen für ihn ist das nicht bundesligataugliche Defensivverhalten. Bleibt es im Schnitt bei über vier Gegentoren pro Spiel (insgesamt 42), ist der Abstieg zwangsläufig. „Das größte Problem ist das Verteidigen des eigenen Tores. Hier müssen wir noch konsequenter und resoluter sein, dass man mit aller Macht versucht, dass eigene Tor zu verteidigen.“

Auf der anderen Seite, also im Angriff, fehle mitunter die Qualität, die „Basics wie das Herausspielen von Torchancen“, wie Heck kritisch anmerkt. Neun eigene Treffer in neun Spielen sind zwar nicht so schlecht, aber durchaus steigerbar. In Sachen konstant gute Leistungen über die komplette Spielzeit sieht er auch Ansatzpunkte. „Dass man sich 90 Minuten zielstrebig auf dem Platz bewegt“, fordert er ebenso wie die noch nicht gefundene Führungsspielerin, „die vorangeht“.

Viele Baustellen beim FF USV also, an denen akribisch gearbeitet wird. Dass es der nur punktuell verstärkte Aufsteiger auch angesichts leerer Kassen in dieser Spielzeit schwer haben würde, dürfte allen Beteiligten aber klar sein. Aufgegeben hat man sich aber noch lange nicht. „Ich bin felsenfest überzeugt, dass, wenn wir die ersten positiven Erlebnisse – also einen oder drei Punkte – haben, der Aufschwung kommt. Das hat man ja auch beim FC Carl Zeiss gesehen“, hofft Heck auf ein baldiges Erfolgserlebnis.

Und das ist gegen den Tabellen-Achten aus Sand und vor allem den Zehnten aus Duisburg kein Ding der Unmöglichkeit. Angesichts von fünf Punkten Rückstand auf die Duisburger auf dem ersten Nichtabstiegsplatz ist die Lage an der Saale nicht aussichtslos. „Die Mädels wissen, worum es geht. Und ich verlange von den Spielerinnen, dass sie in den nächsten zwei Spielen Vollgas geben, damit hier einfach mal wieder freiere Luft zum Atmen wird.“

FF USV Jena – SC Sand, Sonnabend, 13 Uhr, Ernst-Abbe-Sportfeld