Jena. Henning Bürger trainiert seit drei Wochen die Regionalliga-Mannschaft in Jena. Bahnt sich ein Spielertausch mit Energie Cottbus an?

Der Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena, Henning Bürger, wünscht sich mehr Konkurrenzkampf in der Regionalliga-Mannschaft. Konkret hofft er darauf, dass „die jungen Spieler nicht nur mittrainieren, sondern auch um die Plätze kämpfen“, sagt Bürger im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Ich wünsche mir gerade von den jungen Spielern, dass sie dominanter und frecher sind in ihrem Auftreten“, sagt der Chefcoach, der ihnen dies auch schon in Gesprächen versucht hat zu vermitteln. „Ich wünsche mir da doch mehr Reibung, mehr Konkurrenzkampf. Das ist auch meine Aufgabe, das in die Mannschaft reinzubringen.“

Wird es einen Transfer in der Winterpause geben?

Die Vereinsführung hatte Bürger ins Rennen geschickt, um mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs eine Perspektive in der ersten Mannschaft zu geben. Bei seinem Vorgänger René Klingbeil hat sich in dieser Saison nur Stürmer Benjamin Zank aufgedrängt.

Bürger schließt einen Transfer für die Winterpause nicht aus. Auf welcher Position wünscht er sich Verstärkung? In Jena sei viel über einen Mittelstürmer gesprochen worden, sagt der Trainer. „Die Jungs, die wir haben, müssen sich verbessern. Ich sehe es als meine Aufgabe, auf Defizite hinzuweisen, sie aber auch zu bestärken“, sagt Bürger.

Will der FC Energie Cottbus ein Tauschgeschäft einfädeln?

Hinter den Kulissen sondieren die Jenaer den Spielermarkt. Möglicherweise kommt ein Tauschgeschäft mit dem FC Energie Cottbus in Betracht. Die Lausitzer wollen Maximilian Krauß verpflichten. Im Gegenzug wäre der Ex-Jenaer Alexander Prokopenko (22) zu haben, der im Sommer nach Cottbus kam, den Club aber wohl schon wieder verlassen kann.

Er wolle ein Team mit einem Bewusstsein für die eigenen Stärken formen: eine spielerisch starke Mannschaft mit Geschwindigkeit. „Das sind auch die Facetten, die ich gern im Training sehen will“, sagt der Trainer, dessen Einstand sich wegen des Spielausfalles am Sonntag in Eilenburg verschiebt.

