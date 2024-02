Jena. Am Sonnabend findet ein Doppelspieltag im Ernst-Abbe-Sportfeld statt: Zuschauer sehen zwei Spiele zum Preis von einem.

Am Sonnabend, 2. März, lädt der FC Carl Zeiss Jena alle Fans zu zwei Spielen ein. Erst empfangen die Männer in der Regionalliga die zweite Mannschaft von Hertha BSC (13 Uhr). Anschließend spielen die Frauen gegen den 1. FFC Turbine Potsdam (15.30 Uhr). Wir haben zusammengefasst, was die Fans bei den Spielen im Ernst-Abbe-Sportfeld beachten müssen.

Anreise: Die Parkplätze direkt an der Osttribüne sind den VIP-Gästen vorbehalten. Die Stellplätze auf dem Parkplatz am Sportforum stehen somit für andere Besucher bereit (Parkgebühr 3 Euro). Wichtig ist, dass die Fans die Parkverbote im Stadionumfeld, insbesondere in der Wöllnitzer Straße, beachten. Für die Anreise zum Stadion empfiehlt sich der Jenaer Nahverkehr. Die Straßenbahnen der Linien 1, 4 und 5 halten direkt am Stadion. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Regionalliga-Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte fürs Spiel möglich.

Weiterhin Ausweichplätze auf der Osttribüne

Zuwegung: Die Jenaer Zuschauerbereiche sind sowohl aus Richtung Osten als auch aus Richtung Westen erreichbar. Der Eingang an der Saaleseite bleibt gesperrt. Fans mit Dauerkarte für den Block N (Südkurve), der derzeit im Block E untergebracht ist, nutzen den Zugang hinter der Nordtribüne. Die Stadiontore öffnen 11.30 Uhr.

Zuschauerbereiche: Durch die Sperrung von weiten Teilen der Westtribüne wegen des Dachanbaus müssen 740 Dauerkarten-Inhaber weiter ihre Ersatzplätze auf der Osttribüne nutzen. Neue Plätze auf der Osttribüne oder in der Südostecke stehen noch nicht zur Verfügung.

FC Carl Zeiss Jena erwartet 4500 Zuschauer im Stadion

Tickets: Die Tageskasse (Zugang von Stadtrodaer Straße) öffnet am Samstag um 11 Uhr. Der FC Carl Zeiss Jena rechnet mit 4500 Zuschauern bei der Partie. Im Vorverkauf sind bislang 3900 Eintrittskarten abgesetzt, darunter 1500 Kombitickets Hertha II und FC Rot-Weiß Erfurt.

In dieser Saison hat der FC Carl Zeiss Jena schon die erste Mannschaft von Hertha BSC empfangen. Burim Halili (links) verteidigte gegen Haris Tabakovic. Das Spiel endete 0:5. © Tino Zippel

Frauen-Spiel: Das Spiel der zweiten Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Turbine Potsdam findet ab 15.30 Uhr auf Platz 3 statt. Für beide Teams geht es darum, die Tuchfühlung zur Tabellenspitze zu wahren. Die Karten fürs Regionalliga-Spiel der Männer gelten auch fürs Zweitligaspiel auf Platz 3. „Allerdings würde sich der Club über eine kleine, freiwillige Spende anstelle des sonst fälligen Eintrittspreises freuen“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann.

Ausschank: Der FC Carl Zeiss Jena darf beim Spiel gegen Hertha BSC II Bier mit Alkohol im Stadion anbieten.

Gästeblock wird für Hertha-Fans geöffnet

Gästefans: Block P (Sitzplätze) wird für die Hertha-Fans öffnen. Gäste-Fans, die mit dem Auto anreisen, fahren über die A4-Anschlussstelle Jena-Göschwitz zu den Parkplätzen am Burgauer Weg (via Bahnübergang in der Kahlaischen Straße). Am Gästeblock ist die Tageskasse geöffnet.

Fernsehen: Es ist keine Übertragung der Begegnung geplant.

