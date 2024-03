Jena. In dieser Saison wollen 25 Vereine aus der Regionalliga die Zulassung für die dritte Liga erreichen.

Im Zulassungsverfahren zur dritten Liga für die Saison 2024/2025 haben alle 20 aktuellen Drittligisten sowie 25 Clubs aus der Regionalliga ihre Unterlagen eingereicht. Das sind vier Regionalligisten mehr als in der Vorsaison, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Aus Thüringen hat nur der FC Carl Zeiss Jena die Zulassung beantragt. Der FC Rot-Weiß Erfurt entschied sich wegen der sportlichen Situation gegen die Teilnahme am Verfahren, das die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit überprüfen soll. Die Jenaer indes machen sich Hoffnungen auf den Aufstieg des Frauenteams in die Bundesliga und mussten dafür ebenfalls die Zulassung beantragen, so dass sich der Mehraufwand in Grenzen hielt.

Fristgerechter Eingang der Unterlagen bestätigt

„Der Eingang unserer Unterlagen ist form- und fristgerecht bestätigt worden“, sagt FCC-Geschäftsführer Patrick Widera. Er sieht nach den personellen Veränderungen den Antrag auch als Übung für die kommenden Jahre. Vom Ergebnis der Überprüfung erhofft er sich eine Standortbestimmung für den FC Carl Zeiss.

Im Zulassungsverfahren wird die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Clubs überprüft – ähnlich des Lizenzierungsverfahrens in der Bundesliga und zweiten Bundesliga. Die eingereichten Unterlagen folgen festen Vorgaben, die Prüfung für die dritte Liga unterliegt dem DFB. Das Zulassungsverfahren soll einen ordnungsgemäßen Ablauf der Saison im finanziellen und technisch-organisatorischen Bereich, zum Beispiel der Stadioninfrastruktur, gewährleisten.

Erste Bescheide will er DFB im April verschicken

Voraussichtlich im Laufe des Aprils wird den Clubs der erste Bescheid zugehen. Darin wird dem jeweiligen Bewerber entweder die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit bestätigt oder mitgeteilt, welche Bedingungen und Auflagen er zu erfüllen hat. Welche Vereine aus der Regionalliga Nordost einen Antrag gestellt haben, teilt der Verband nicht mit.

