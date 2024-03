Jena. Am Sonnabend findet das Thüringenderby im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena statt: Beim Spiel gibt es mehrere Veränderungen für Besucher.

Der FC Carl Zeiss Jena empfängt am Sonnabend, 16. März 2024, den FC Rot-Weiß Erfurt (16 Uhr). Wir haben zusammengefasst, was die Fans für die Partie im Ernst-Abbe-Sportfeld beachten müssen.

Anreise: Aufgrund der hohen Zuschauerzahl empfiehlt der FC Carl Zeiss Jena, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Die Straßenbahnen der Linien 1, 4 und 5 halten direkt am Stadion. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte fürs Spiel möglich. Die Stellplätze auf dem Parkplatz am Sportforum stehen für Besucher bereit (Parkgebühr 3 Euro). Wichtig ist, dass die Fans die Parkverbote im Stadionumfeld, insbesondere in der Wöllnitzer Straße, beachten.

Neue Zuschauerbereiche sind noch nicht freigegeben

Zuschauerbereiche: Zum Derby stehen alle Bereiche mit Ausnahme des künftigen Südkurveblockes und des Sitzplatzblockes auf der Südtribüne neben dem Gästeblock zur Verfügung. Die Plätze auf der Westtribüne sind nutzbar (Achtung: keine Überdachung) – dort haben auch die Inhaber einer Dauerkarte ihren regulären Platz, die zuletzt in den Block J umziehen mussten.

Zuwegung: Die Jenaer Zuschauerbereiche sind sowohl aus Richtung Osten als auch aus Richtung Westen erreichbar. Aufgrund der Anreise der Gästefans kann es zu Einschränkungen im Paradies kommen, so dass sich der Weg über den Märchenbrunnen empfiehlt. Besucher der Westtribüne und Block F (Sitzplatzblock Nordtribüne) nutzen den Eingang an der Saaleseite. Das gilt auch für Fans mit einer Dauerkarte für den Block N (Südkurve), der derzeit im Block E untergebracht ist. Neu ist Block M auf der Haupttribüne. Besucher laufen von der Stadtrodaer Straße kommend, zunächst in Richtung Sportzentrum Oberaue. Neben dem Parkplatz vor dem Sportzentrum gibt es einen Zugang in Richtung Block M. Die Stadiontore öffnen 14 Uhr.

FC Carl Zeiss Jena rechnet mit ausverkauftem Stadion

Tickets: Der FC Carl Zeiss Jena hofft auf 12.500 Besucher. Derzeit gibt es noch Restkarten für FCC-Fans auf der vereinseigenen Onlineplattform zu kaufen, vor allem für Block M. Die Tageskasse wird nicht öffnen.

Blick auf Nordtribüne und Osttribüne in der Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld. © FMG | Tino Zippel

Ausschank: Der FC Carl Zeiss darf beim Spiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt Bier mit Alkohol im Stadion anbieten.

Das gilt für Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt

Gästefans: Die beiden Gästeblöcke auf der Südtribüne werden öffnen und 1500 Anhängern der Erfurter Platz bieten. Das Kontingent ist komplett über den FC Rot-Weiß abgesetzt worden. Eine Anreise ohne Ticket lohnt nicht, es gibt keinen Verkauf vor Ort. Die Erfurter Fans nutzen die A4-Anschlussstelle Jena-Göschwitz und fahren zu den Parkplätzen am Burgauer Weg (via Bahnübergang in der Kahlaischen Straße). Gästefans, die mit dem Zug anreisen, werden von der Polizei zum Stadion begleitet.

Fernsehen: Die Partie wird live im MDR übertragen.

