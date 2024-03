Jena. Das Derby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt macht nicht nur sportliche Schlagzeilen – leider!

Der FC Carl Zeiss Jena feiert einen souveränen Sieg gegen die Erfurter und festigt den Status als Thüringens Nummer eins in einer sportlich unbefriedigend verlaufenen Saison. Doch der 3:1-Erfolg tritt in den Schatten der Ausschreitungen einiger weniger Besucher aus dem Erfurter Fanblock.

Wer Pyrotechnik auf andere Tribünen schießt, handelt kriminell. Schwerste Verletzungen drohen denjenigen, die getroffen werden. Wenn vorab versucht wird, mit Teleskopstangen und Bengalfeuer die Sicherheitsnetze zu durchbrennen, muss von geplantem Vorgehen ausgegangen werden. Das ist keine Fankultur, sondern geplante Körperverletzung.

Polizei verhält sich nach Feuerwerksattacke passiv

Fraglich ist aber auch das Verhalten der Polizei. Natürlich ist im Stadion primär der Ordnungsdienst verantwortlich. Wenn jedoch schwere Straftaten passieren, muss die Polizei eingreifen. Die Einsatzkräfte in Rüstung wie die aufs Feld gerückten Zivilbeamten schauten nur zu. Einer der Polizisten raucht gar eine Zigarette. Das steht im krassen Gegensatz dazu, mit welchem Aufgebot an Polizisten, Fahrzeugen, zwei Wasserwerfern und zwei Hubschraubern der Fanmarsch begleitet wurde.

Hinterfragen müssen sich einige Jena-Fans, die glauben, den Verstand am Eingang abgeben zu dürfen. Oder welchen Effekt soll das Werfen von Böllern in den Innenraum haben? Dass ein gegnerischer Spieler trotz Schutzes durch mehrere Schirme nicht in Ruhe den Eckball ausführen kann, weil es Gegenstände von der Tribüne hagelt, lässt sich nicht mit der Rivalität entschuldigen.

Sicherheitskonzept gehört auf den Prüfstand

Das Thüringenderby hat aufgezeigt, dass das Sicherheitskonzept für die neue Arena auf den Prüfstand muss. Doch was ist die Lösung? Ein hermetisch abgeriegelter Gästeblock? Ein halbes Stadion als Pufferzone? Nein, es muss anders gehen in einem 50 Millionen Euro teuren Bauwerk. Traurig ist, dass jede technische Lösung scheitern wird, wenn Einzelne ohne jeden Wertekompass austicken.

