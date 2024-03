Jena. Im Endspiel des Thüringer Landespokals treffen zwei Regionalligisten aufeinander: Wer das Heimrecht genießen wird.

Das erste Pflichtspiel-Derby zwischen dem SV Schott Jena und dem FC Carl Zeiss Jena seit 74 Jahren war kein wirklich ansehnliches Spiel. Der FCC ließ zumeist den Ball um den Strafraum zirkulieren. Die Glaswerker rührten echten Beton an, so dass der Favorit bis in die Schlussphase nicht aller Sorgen ledig war. Letztlich zählt aber nur das Weiterkommen.

Die Entscheidung, die Begegnung in der Fußballarena auszutragen, war richtig. Über 3600 Fans wollten das Halbfinale sehen, was auf keinem anderen Sportplatz in Jena möglich gewesen wäre. Das Endspiel wird in diesem Jahr hingegen nicht im Paradies stattfinden. Mit dem Halbfinale hat der Thüringer Fußballverband ausgelost, dass das Finale am 25. Mai in Meuselwitz ausgetragen wird, falls beide Regionalligisten aufeinandertreffen.

ZFC Meuselwitz hatte schwierigeren Weg ins Finale

So kommt es nun: Der ZFC wird dem FC Carl Zeiss deutlich mehr abverlangen, zumal der Verein aus dem Altenburger Land auf dem Weg ins Finale den FC Rot-Weiß Erfurt ausgeschaltet hat, während die Jenaer nur unterklassige Gegner zu bespielen hatten. Bevor es am Saisonende zum Finale kommt, steht zwei Wochen zuvor das Punktspiel zwischen beiden Teams in Meuselwitz auf dem Spielplan. Da können sich die Spieler schon einmal an die spezielle Atmosphäre im kleinen Schmuckkästchen gewöhnen.

Wirtschaftlich hat das Thüringenpokalfinale eine große Bedeutung, da mit dem Einzug in den DFB-Pokal eine Antrittsprämie in sechsstelliger Höhe wartet. Wer das Geld dringender benötigt, ist schnell beantwortet. Für den FC Carl Zeiss hat das Startgeld eine essentielle Bedeutung, weil es ein wichtiger Baustein in der Finanzierung der neuen Saison wäre. Im Grunde braucht es sogar mehr als nur die erste Runde, um die Lücken im Etat zu decken.

Das Spiel der Saison zum Saisonabschluss

Kurzum: Das Pokalfinale in Meuselwitz am 25. Mai wird für den FC Carl Zeiss Jena das wichtigste Spiel in dieser Saison. Bis dahin muss sich das Team in der Liga möglichst gut einspielen.

