Jena. Mit einem großen Aufgebot begleitete die Polizei das Risikospiel der Fußball-Regionalligisten am Freitagabend: Was im Polizeibericht notiert ist.

Aus Sicht der Landespolizeiinspektion Jena ist es rund um das Risikospiel der Regionalliga Nordost zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Energie Cottbus ruhig geblieben. Die Partie hatten 7833 Zuschauer in der Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld gesehen.

Laut Polizei waren im Gästeblock 882 Zuschauer. Sie waren mit drei Fanbussen, mehreren Kleinbussen und Pkw angereist – „ohne besondere Vorkommnisse“, wie die Polizei bemerkt. Es sei nur zu kürzeren Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Dies betraf die Route von der Autobahnanschlussstelle Göschwitz über die Rudolstädter Straße und Kahlaische Straße bis zum Gästeparkplatz am Burgauer Weg.

Fanmarsch vom Stadtzentrum zum Stadion

Die aktive Fanszene des FC Carl Zeiss Jena habe sich im Vorfeld in der Innenstadt getroffen und sei mit 150 Personen in einem Fanmarsch in Richtung Stadion gezogen, vermeldet die Polizei: „Bis auf vereinzelte, kleinere Verkehrsbeeinträchtigungen verlief der Marsch störungsfrei.“ Vor dem Thüringenderby war es zu einem Einsatz von Wasserwerfern gekommen, um ein Durchbrechen des Fanmarsches auf die Stadtrodaer Straße zu verhindern.

Während der Partie blieb es „grundlegend störungsfrei“. Kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit zündeten Gästefans mehrere bengalische Fackeln. Zirka 15 Minuten vor Spielende warfen einige Anhänger des FC Carl Zeiss Getränkebecher auf das Spielfeld, resümieren die Einsatzkräfte, denen auch bei der Abreise beider Fanlager keine nennenswerten Vorkommnisse bekannt wurden.

„Erfolgreicher und friedlicher Einsatz“

„Im Ergebnis konstatiert die Landespolizeiinspektion Jena einen erfolgreichen und friedlichen Einsatz“, heißt es in der Mitteilung der Landespolizeiinspektion Jena, die Unterstützung durch weitere Thüringer Einsatzkräfte erhielt. Beim letzten Gastspiel des FC Energie im Jahr 2022 waren aus dem Gästeblock Feuerwerksraketen auf Jenaer Zuschauer geschossen worden.

In dem Regionalliga-Duell hatten sich am Freitagabend der FC Carl Zeiss Jena und der FC Energie Cottbus mit einem 1:1 getrennt. Die Führung von Pasqual Verkamp gaben die Jenaer durch ein Eigentor her.

