Leipzig. Bei der BSG Chemie Leipzig sehen die Thüringer nach der ersten Halbzeit schon wie der sichere Sieger aus, müssen sich aber mit einem Punkt begnügen.

Fazit: Nach einer starken ersten Halbzeit gibt der FC Carl Zeiss Jena bei der BSG Chemie Leipzig am Sonntag eine 2:0-Führung aus der Hand. Ein am Ende verdientes Unentschieden im Duell der Tabellennachbarn. Bitter für den FCC: Mit Maurice Hehne hat sich offenbar ein weiterer Innenverteidiger schwerer verletzt.

Spielverlauf: Nach kontrollierten ersten fünf Minuten des FCC brannte es im Jenaer Strafraum schon beim ersten Standard der Sachsen lichterloh. Nach einer Chemie-Ecke bekamen die Gäste den Ball nicht weg. Ein Leipziger knallte ihn an die Unterkante der Latte (7. Minute). Glück für den FC Carl Zeiss, der sich dann aber auf seine Offensivqualitäten besann. Zunächst wäre Elias Löder fast seinen Bewachern entwischt, aber BSG-Keeper Jonas Janke klärte im letzten Moment (9.). Dann setzte sich Justin Schau schön durch und flankte auf Ken Gipson. Dessen Schuss parierte wiederum Janke. Der Nachschuss von Löder wurde im letzten Moment noch geblockt.

Beim sehr sehenswerten Beginn waren im Anschluss die BSG-Kicker wieder näher an der Führung. Die Zeiss-Defensive wankte mehrfach bedenklich, aber sie hielt. Der Ex-Jenaer Denis Jäpel versuchte es in der 26. Minute, aber sein Schuss ging über das Tor. Pasqual Verkamp machte es auf der Gegenseite besser. Nach einem Chip-Ball hinter die Chemie-Abwehrreihe umkurvte er Janke und traf zur Führung (27. Minute). Löder hätte drei Minuten später fast erhöht, aber sein Ball ging übers Tor.

Jenas Löder erzielt kurz vor der Pause sein 22. Saisontor

Die Jenaer hatten die Begegnung jetzt weitestgehend im Griff und bauten ihre Führung noch vor der Pause aus. Chemie vertendelte den Ball in der Vorwärtsbewegung. Nils Butzen wurde über die Außenbahn geschickt und passte zu Löder, der mit seinem 22. Saisontor zum 2:0-Pausenstand (41.) traf.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit gaben die Jenaer den Ton an. In der 54. Minute wäre Löder fast der Doppelpack gelungen, aber diesmal verzog er knapp. Der mitgelaufene Verkamp beschwerte sich in dieser Szene, da Jenas Torgarant in dieser Szene nicht quer gespielt hatte. Doch dann wurde es wieder spannend. Leipzigs Dennis Mast tankte sich durch die Mitte. Ken Gipson spielte nur Begleitschutz, sodass Mast auf den zur Pause eingewechselten Janik Mäder passte, der zum 1:2 traf (57.).

Surek bestraft Jenaer Abwehrfehler und trifft zum Ausgleich

Die Hausherren drängten jetzt natürlich auf den Ausgleich und wurden wenig später belohnt. Der Ex-Jenaer Florian Brügmann flankte von rechts in den Strafraum, in dem Lucas Surek sträflich alleingelassen wurde und zum 2:2 einköpfte (69.).

Die Begegnung war nun völlig ausgeglichen. Die große Frage war, ob einer der beiden Mannschaften noch der Lucky Punch gelingen würde? Bitter für den FCC: Maurice Hehne verletzte sich in der 82. Minute, schrie vor Schmerz und musste ausgewechselt werden (83.). Ohne ihn wurde es für die Gäste noch schwerer, die Glück hatten, dass ein Chemie-Schuss nur am Pfosten landete (86.). So blieb es im Alfred-Kunze-Sportpark bei der Punkteteilung.

Tore: 0:1 Verkamp (27.), 0:2 Löder (41.), 1:2 Mäder (57.), 2:2 Surek (69.).

Aufstellung: Jena-Coach Henning Bürger vertraute fast auf die gleiche Startformation, die zuletzt gegen Energie Cottbus 1:1 gespielt hatte. Nur Stürmer Cemal Sezer (5. Gelbe Karte) musste er ersetzen. Für ihn rückte Lukas Lämmel ins Team, der aber im Mittelfeld aufgeboten wurde. Für Sezer nahm Elias Löder den Platz im Sturmzentrum ein.

Startaufstellung Jena: Kunz – Smyla, Strietzel, Hehne, Butzen – Lämmel, Schau – Gipson, Petermann, Verkamp – Löder.

Startaufstellung Chemie: Janke – Brügmann, Horschig, Kastull, Wendt – Mauer, Mast, Kaymaz, Surek – Jäpel, Kirstein.

Fan-Choreografie: Die Zeiss-Fans ließen sich für die Partie etwas Besonderes einfallen. Zunächst verhüllten sie mit einem riesigen „Jena“-Banner fast den gesamten Gäste-Block. Als das Banner wieder nach unten gezogen wurde, waren die Fans in Regenmäntel gekleidet – in Blau-Gelb-Weiß feuerten sie im Anschluss ihr Team an.

Ausgangsposition: Es war das Duell der Tabellennachbarn – Chemie stand vor der Partie auf Rang acht, der FC Carl Zeiss auf Platz sieben. Die Jenaer hatten genauso viele Punkte wie die Leutzscher gesammelt (beide 41), doch die Thüringer konnten das bessere Torverhältnis aufweisen.

Zweimal nichts zu holen: Der Alfred-Kunze-Sportpark war in den vergangenen beiden Spielzeiten kein gutes Pflaster für den FCC. Zweimal zogen die Jenaer gegen Chemie den Kürzeren (0:1/2:3). Der letzte Sieg bei den Leutzschern gelang am 23. September 2020 beim 2:0. Torschütze des 1:0 damals war Pasqual Verkamp, der auch am Sonntag wieder die Führung erzielte.

Das nächste Spiel: Findet für die Jenaer wieder im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Am kommenden Sonntag (21. April) empfangen die Saalestädter Schlusslicht Berliner AK, das von Ex-Jena-Coach Volkan Uluc trainiert wird. Anstoß der Begegnung ist um 13 Uhr.