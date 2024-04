Jena. Trainer Henning Bürger beantwortet Frage zum Fehlen des Offensivtalents.

In den vergangenen Punktspielen kam Benjamin Zank vom FC Carl Zeiss Jena nicht mehr zum Einsatz. Gegen den FC Energie Cottbus und den Berliner AK war der 19-Jährige, der in der Hinrunde regelmäßig gespielt hatte, gar nicht im Kader. Wir haben bei Trainer Henning Bürger nachgehakt, warum der junge Spieler fehlte.

Die Antwort zeigt, dass Zank nicht verletzt war, sondern aus sportlichen Gründen nicht für den Kader nominiert war. „Ich bin froh, dass wir Benny haben“, sagt Trainer Henning Bürger. „Er ist ein Paradebeispiel für den realistischen Weg eines jungen Spielers.“ Der Fußballlehrer sammelte bei seinen Stationen in den zweiten Mannschaften von Eintracht Braunschweig und des VfL Wolfsburg viele Erfahrungen im Umgang mit jungen Spielern.

Ausdauer im Denken und der Mentalität notwendig

„Sie brauchen Ausdauer, nicht nur in den Beinen oder in der Lunge, sondern auch Ausdauer im Denken und der Mentalität, nicht aufzugeben“, sagt Bürger. Er beobachte, dass es Zank derzeit schwer falle, jeden Tag gut zu trainieren. „Ich will ihm nicht den Willen absprechen, er braucht unsere Unterstützung und bekommt sie täglich.“ Bei der Nominierung des Kaders müsse er aber die Leistungshierarchie im Blick behalten, bekennt Bürger. Auf die Nachfrage, ob Zank gegen den FSV Zwickau dem Kader angehört, antwortete der Trainer am Freitag, dass dies noch nicht feststehe.

Bislang hat Zank in dieser Saison 20 Regionalliga-Spiele für die Jenaer bestritten. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Energie Cottbus erzielte er sein bislang einziges Punktspieltor in dieser Spielzeit: Das 2:0 war gleichbedeutend mit drei Punkten in der Lausitz. Vor der Winterpause warf ihn eine Verletzung zurück.

Spiel des FC Carl Zeiss Jena läuft im Livestream

Der FC Carl Zeiss Jena tritt am Sonntag um 13 Uhr beim Kontrahenten FSV Zwickau an. Das Spiel wird live im Stream auf unserer Internetseite übertragen. Die Vorabinterviews beginnen bereits um 12.45 Uhr – hier geht es zum Livestream.

