Jena. Die Anhänger des Fußball-Regionalligisten haben sich zur gemeinsamen Fahrt zum FSV Zwickau verabredet.

Mit mehr als 100 Fahrzeugen ist am Sonntag ein Autokorso in Jena gestartet: Fans des FC Carl Zeiss Jena reisen gemeinsam zum Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau. Kennzeichen aus vielen Thüringer Landkreisen waren auf dem Parkplatz am Sportforum zu sehen, selbst aus Erfurt.

„Das ist eine ganz feine Sache“, sagt Mario Brand, der aus dem Landkreis Sömmerda angereist ist. Als einziger im Ort Haßleben drückt er dem FCC die Daumen. „Wir haben früher immer geschlachtet. Der Vater von Rüdiger Schnuphase war unser Fleischer“, berichtet der 54-Jährige, wie er als Neunjähriger zum Jena-Fan wurde. Rüdiger Schnuphase habe einen von allen Stars signierten Ball mitgebracht, der noch heute als Familienschatz gehütet werde.

Fans haben klare Vorstellungen zur Kaderplanung

Brand hofft auf einen 3:1-Sieg in Zwickau, obwohl der FC Carl Zeiss dort in den vergangenen Jahren meist leer ausgegangen ist. Den Blick richtet er auch schon in die neue Saison. „Elias Löder muss unbedingt bleiben. Der Club muss die Verträge mit Nils Butzen, Bastian Strietzel, Kevin Kunz und Justin Petermann verlängern“, ist er sich mit Jens Anders einig, der mit seiner Familie für den Korso zusteigt. Alle vier sind optimistisch, dass dieses Engagement der Fans die Spieler besonders motiviert, in Zwickau etwas zu holen.

Holger Scharte, Thomas Oheim, Bettina Scharte und Beatrix Oheim (von links) freuen sich auf das Auswärtsspiel. © FMG | Tino Zippel

Holger Scharte hofft auf Wiedergutmachung für die 2:5-Niederlage im Hinspiel. Er fährt mit seiner Frau in einem eigens angemieteten Kleinbus des Supporters Clubs. Allerdings wird die Kolonne schon an der ersten Ampel gesprengt. Die provisorische Baustellen-Ampel am Sportforum lässt maximal ein Dutzend Fahrzeuge in einem Zug durch.

Polizei dokumentiert mögliche Verkehrsverstöße

Sonderrechte genießt der Korso nicht, weil er nicht angemeldet wurde. Deshalb kann die Polizei um Einsatzleiter Thomas Wehling auch nicht die Kreuzung sperren, damit alle Fahrzeuge gemeinsam auf die Reise gehen können, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert. Stattdessen dokumentiert die Polizei mit Videokamera, ob Fahrzeuge bei Rot die Ampel überfahren.

Die Polizei dokumentiert mögliche Verkehrsverstöße an der Stadionampel. © FMG | Tino Zippel

Insgesamt registrierte die Polizei an den drei Treffpunkten in Jena, Hermsdorf und Gera 170 Fahrzeuge, die sich dem Zug nach Zwickau angeschlossen haben. Bis 12 Uhr mittags sei alles störungsfrei verlaufen, hieß es von der Landespolizeiinspektion Jena.

