Jena. Fußballfans wollen in einer großen Gruppe zum Auswärtsspiel reisen: Wovor die Polizei warnt.

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena haben für Sonntag zu einem Autokorso aufgerufen, um die Mannschaft zum Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau (Anstoß 13 Uhr) zu begleiten. Doch was gibt es bei einem solchen Konvoi zu beachten?

„Moskwitsch oder geklauter Benz – die A4 gehört uns“, hieß es in großen Buchstaben auf einem Transparent, das gegen den Berliner AK in der Südkurve des Stadions hing. Um 9.30 Uhr soll am Sonntag, 28. April, Treff am Stadion in Jena sein. Start für die Fahrt nach Zwickau ist um 10 Uhr. Als zusätzliche Treffpunkte sind die McDonald‘s-Filialen in Hermsdorf und Gera genannt – und zwar jeweils mit Treffzeit um 10 Uhr.

Normale Verkehrsregeln gelten bei nicht angemeldetem Korso

Doch welche Regeln gelten in einem Korso? Diese Frage haben wir Daniel Müller, Sprecher der Landespolizeiinspektion Jena, gestellt. Demnach gebe es bei einem nicht angemeldeten Korso keine Sonderrechte. „Das ist vergleichbar mit der gemeinsamen Urlaubsfahrt von fünf Familien mit fünf Autos“, sagt der Polizeisprecher. Keiner der teilnehmenden Autofahrer dürfe sich über die Verkehrsregeln hinwegsetzen. Das Überfahren von roten Ampeln oder das Blockieren von Fahrspuren auf der Autobahn sei nicht gestattet.

Andere Regeln könnten gelten, wenn der Korso angemeldet werde. Dies müsse über Anträge bei den Versammlungsbehörden in allen durchquerten Landkreisen erfolgen, sagt Müller. Die Behörden wiederum können Auflagen festlegen und die Polizei beispielsweise zur Absicherung anfordern. Je nach formulierten Auflagen könne es dann auch möglich sein, einen Konvoi komplett über eine Kreuzung zu lotsen. Fraglich ist, ob das am Sonntag gilt. Der Polizei sei der Korso zwar durch die öffentliche Ankündigung bekannt, aber bislang keine Anmeldung, sagt der Sprecher.

Spiel gegen Zwickau läuft bei uns im Livestream

Wer nicht mit nach Zwickau fährt, hat die Chance, die Partie im Livestream zu verfolgen. Unsere Zeitung überträgt das Spiel am Sonntag ab 13 Uhr.

