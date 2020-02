Das Vorgeplänkel ist vorbei: Schlüsselspiel für SV Wernburg

Es war noch im alten Kalenderjahr, kurz nachdem die Kegler des SV Wernburg die Tabellenführung in der 2. Bundesliga Ost/Mitte übernahmen. Damals, den anvisierten Staffelsieg erstmals so richtig vor Augen, machte SVW-Trainer Manuel Hopfe zwei Partien aus, die über Wohl und Wehe entscheiden würden: die Auswärtsaufgaben bei den enorm heimstarken Teams aus Freiberg und Markranstädt.

„Den Rest musst du einfach gewinnen, wenn du oben dran bleiben willst“, hielt er mit Blick auf das eigene Anspruchsdenken fest und hielt mit seiner Mannschaft Wort. Drei Punktspielsiege später steht nun mit der Begegnung beim ATSV Freiberg der erste potenzielle Stolperstein an. Hopfe spricht von einem absoluten Schlüsselspiel.

Das Team lechzt nach dem Erfolg

„Die Mannschaft hat Bock etwas zu erreichen, was dort die letzten Jahre, vielleicht sogar das letzte Jahrzehnt, nur eine Handvoll Teams geschafft haben“, versucht er die Höhe der Hürde zu verdeutlichen. Dass es möglich ist, auch in Freiberg zu gewinnen, bewies in dieser Saison bereits der SK Markranstädt, der jedoch nur 13 Holz Vorsprung hatte und davon profitierte, dass sich Freibergs Spitzenspieler Michael Hahn noch bei der Erwärmung verletzte.

„Dass es dort mehr als tagesformabhängig ist, sondern auch viel damit zu tun hat, in welcher Konstellation die Mannschaft aufgestellt wird, wissen wir“, sagt Manuel Hopfe nicht nur mit Blick auf den Gegner, sondern auch seinen eigenen Einsatz, der noch fraglich ist. „Nichtsdestotrotz wollen und werden wir den Freibergern – egal in welcher Konstellation – einen Fight auf Augenhöhe bieten.“

Voller Erfolg gleicht Vorentscheidung im Titelrennen

Ziel sei es, etwas Zählbares mitzubringen, um dem Staffelsieg einen großen Schritt näher zu kommen. Ein voller Erfolg wäre angesichts des Drei-Punkte-Polsters der Wernburger wohl schon eine Vorentscheidung im Titelrennen.

Das werden die Hausherren aber nicht nur zum Wohle der Spannung in der Liga verhindern wollen, sie können sich auch mit Blick auf die eigene Ausgangslage keinen Durchhänger erlauben. Spätestens nach der jüngsten, überraschenden Niederlage in Dresden ist der Tabellenfünfte im XXL-Abstiegskampf der zweiten Kegel-Bundesligen angekommen.