Medipolis SC Jena vergibt ersten Matchball

Paderborn. Jenas Basketballer verlieren viertes Play-off-Spiel in Paderborn 86:91. Das Entscheidungsspiel findet nun am Sonntag in Jena statt.

Die Basketballer von Medipolis SC Jena müssen nachsitzen. Spiel Nummer vier der Play-off-Serie der zweitklassigen ProA haben die Thüringer am Freitagabend bei den Uni Baskets Paderborn mit 86:91 (46:58) verloren. Damit steht es in der Serie Best-of-five 2:2. Das entscheidende Spiel findet nun an diesem Sonntag um 16.30 Uhr in der Jenaer Sparkassen-Arena statt. Der Sieger qualifiziert sich für das Halbfinale und spielt dann gegen die Rostock Seawolves um den Aufstieg in die BBL.

Doch um diese Chance zu bekommen, müssen die Jenaer in der Defensive deutlich zulegen. Wie schon im zweiten Spiel, als Paderborn 100:84 gewann, besaßen die Gastgeber die deutlich besser Trefferquote. Die Jenaer konnten nur reagieren, liefen seit dem 7:7 stets einem Rückstand hinterher. Schon im ersten Viertel lag Jena mit 17 Punkten (11:28) zurück. Bester Jenaer Schütze war Clinton Daniel Chapman mit 26 Zählern.