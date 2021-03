Science City Jena: Der Geburtstag von Trainer Frank Menz musste warten

Foto: Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto via www.imago-images.de / imago images/Eibner

Daumen nach oben: Jenas Trainer Frank Menz freut sich über das Geburtstagsgeschenk seiner Mannschaft in Form eines Auswärtssieges

Jena. Erst nach dem 77:64-Sieg in Tübingen konnte Science-City-Trainer Frank Menz seinen 57. Geburtstag feiern.

Geburtstag Nummer 57 von Frank Menz musste erst einmal hintenanstehen. „An einem Spieltag bin ich nicht empfänglich für so etwas, da ist so viel zu tun“, sagte der Trainer von Basketball-Zweitligist Science City Jena. Erst auf der Bus-Heimfahrt am späten Samstagabend nach dem 77:64-Erfolg seiner Thüringer bei den Tigers Tübingen gönnte er sich ein kleines Bierchen im Kreis des Trainerteams.