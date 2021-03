Science City Jena: Machtdemonstration gegen das Schlusslicht

Leichtes Spiel: Jenas Andrew David Smith erzielt beim Kantersieg über Nürnberg Punkte per Dunk.

Jena. Science City Jena fegt in der 2. Basketball-Bundesliga Nürnberg mit 96:67 vom Parkett.

Spitzenreiter Science City Jena marschiert in der 2. Basketball-Bundesliga weiter an der Tabellenspitze vorne weg und ist ideal ins Doppelspieltag-Wochenende gestartet. Die Saalestädter gewannen ihr Heimspiel am Freitagabend gegen Schlusslicht Nürnberg Falcons souverän mit 96:67. Bester Werfer der Thüringer war Vuk Radojicic mit 12 Punkten. Zudem trafen mit Dennis Nawrocki (11), Marcus Tyus (11) und Robin Lodders (10) drei weitere Spieler zweistellig.