Tatsächlich, es wurde gespielt. Nach zweimaliger Corona-Absage in Schwaben flogen nun endlich die Bälle in den Korb. Basketball-Zweitligist Science City Jena glückte bei den Kirchheim Knights mit 111:81(50:32) ein perfekter Saisonstart.

Auch ohne Joschka Ferner, den vor sechs Tagen ein Hexenschuss lahmlegte, und dem langzeitverletzten Matt West zeigte das neuformierte Jenaer Ensemble einen flotten Auftakt in die ProA-Saison. Smith startete mit einem Dreier. Danach lief es bei beiden Teams ein bisschen holprig vor 98 erlaubten Zuschauern der Gastgeber. Doch Jena behielt dank der Punkte von Wolf oder Lodders immer den Kopf oben. Gegen Ende des ersten Viertels hatten sich die Thüringer warmgeworfen. Mit Wolfs Dreier ging es mit 22:19 in die zweite Runde.

Dort drehte Science City gleich mächtig auf und spielte die Kirchheimer zeitweise an die Wand. Vor allem Rückkehrer Stephan Haukohl war nun nicht mehr zu stoppen. Plötzlich lag Jena zweistellig vorn. Beim Stand von 46:27 – wieder durch Haukohl – hatte die Truppe von Trainer Frank Menz sogar fast zwanzig Punkte Vorsprung. Mit 18 plus ging es es in die Halbzeitpause. 50:32. Jena hatte das zweite Viertel kapital mit 28:12 für sich entschieden und den Grundstein für den Sieg vorzeitig gelegt.

30-Punkte-Vorsprung vor dem letzten Viertel

Die Pause unterbrach den Lauf der Saalestädter überhaupt nicht. Im dritten Drittel wurde sofort die 20- (52:32 Lodders) und dann die 30-Punkte-Marke (70:39 Wolf) gerissen. Was für ein Vorsprung! Mit 82:52 ging es ins letzte Viertel.

Dort ließ Jena die Gastgeber wenigstens ein bisschen zu Atem kommen. Nun ging es nur noch darum, wann die 100 Punkte fallen würden. Das besorgte Jenas bester Korbjäger Julius Wolf (21 Punkte) mit dem 100:76. Am Ende stand ein sattes 111:81 auf dem Scoreboard.

Die nächste Partie steigt für die Jenaer am 6. November in Paderborn. Auf das erste Heimspiel müssen die Fans aber noch lange warten. Am 21. November erwartet Science City die Lions aus Karlsruhe.

Zurück nach sieben Monaten: Science City Jena startet in die Saison