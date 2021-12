Goldmedaille für Spitzenweine aus Bad Sulza im internationalen und nationalen Vergleich

Im Holzfasskeller in Sonnendorf wird der 2018er Merlot präsentiert. Von links: Inhaber Andreas Clauß, die Thüringer Weinprinzessin Kateryna Kinter und Tom Andrä, der Kellermeister im Thüringer Weingut Bad Sulza.

Sonnendorf. Thüringer Weingut Bad Sulza punktet bei Bundesweinprämierung und PIWI Wine Award 2021.

Obwohl das Weinjahr 2021 klimatisch bedingt erneut deutlich unter den Erwartungen blieb und auch die abschließende Weinlese wieder eine Herausforderung darstellte, hat Andreas Clauß allen Grund, zufrieden auf das Jahresende zu blicken. So konnte sein Thüringer Weingut Bad Sulza sich in den letzten Tagen gleich mit drei Weinen bei nationalen und mit einem sogar bei einem internationalen Wettbewerb durchsetzen. „Damit wurde unser hohes Qualitätsniveau durch unabhängige Tester eindrucksvoll bestätigt“, so Winzer Andreas Clauß.

Abgeräumt hat der 2019er „Quadrat II“ Weiß- und Grauburgunder eine Goldmedaille bei der Bundesweinprämierung. Gold gab es dort ebenso für den 2018er „Quadrat IV“ Rotwein trocken. Und auch der 2018er „CP 5“ Merlot trocken erreichte Gold – und erzielte dabei volle Punktzahl. Der 2018er Cabertin Rotwein trocken erlangte Großes Gold beim internationalen PIWI-Weinpreis mit 97 von 100 Punkten.

„Besonders stolz sind wir auf den 2018er Merlot“, erklärt Clauß. Es handele sich dabei um den ersten reinsortigen Wein aus dieser internationalen Rebsorte, der den Sonnendorfern in dem heißen und trockenen Jahr 2018 mit einem fast mediterranen Sommer überaus gut gelungen ist. „Der Wein lagerte zwei Jahre in einem kleinen, neuen Barrique und ist erst seit diesen Tagen im Verkauf erhältlich“, informiert der Winzer.

Bei der Bundesweinprämierung werden die Weine von unabhängigen, geschulten Prüfern „blind“ probiert. Bekannt ist den Prüfern lediglich der Jahrgang, die Rebsorte und das Herkunftsgebiet, nicht aber der Erzeugerbetrieb. „Für unser nördliches Anbaugebiet in Thüringen ist das ein besonderer Erfolg. Ohne zu übertreiben kann man sagen, dass dieser Wein zu den besten Rotweinen an Saale-Unstrut zählt und auch bundesweit unter Spitzenweinen bestehen kann“, so Andreas Clauß. Das Prüfungsergebnis – 5,0 von 5,0 erreichbaren Punkten – untermauere diese Annahme.

Der zweite mit Bundesgold prämierte Rotwein „Quadrat IV“ ist eine Cuvée aus den neuen Rebsorten Acolon vom Weingut-Außenstandort am Jenaer Grafenberg und Cabernet Dorsa vom Bad Sulzaer Sonnenberg. Hier wurden 4,8 von 5,0 Punkten vergeben.

Schließlich überzeugte auch der Cabertin bei der Verkostung zum „PIWI Wine Award 2021“. Hier wurden 97 von 100 Punkten vergeben. Der edle Tropfen gilt damit als bester Rotwein bei diesem internationalen Weinwettbewerb.

Außergewöhnliche Rotweinqualität nur in Ausnahmejahren möglich

Bei aller Euphorie gibt Andreas Clauß zu bedenken, dass diese außergewöhnlichen Rotweinqualitäten an Saale-Unstrut nur in absoluten Ausnahmejahren möglich sind. Die Weinliebhaber der Region bittet er außerdem um Verständnis, dass die Weine wegen der limitierten Stückzahl – pro Sorte nur wenige Hundert Flaschen – auch einen entsprechenden Preis aufrufen.

Mit Rückblick auf die diesjährige Lese, die ungefähr bei 60 Prozent der Normalernte lag, sind Engpässe vorprogrammiert. Einige Weine sind bereits jetzt nicht mehr lieferbar. Im Hofladen gibt es jedoch noch das ein oder andere regionale Tröpfchen, das als regionales Produkt zur Weihnachtszeit verschenkt werden kann, ist sich der Weingut-Inhaber sicher.