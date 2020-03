PVG Weimarer Land muss Ferienfahrplan weiter ausdünnen

Auch bei der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) Weimarer Land sitzen die Busfahrer bereits seit einigen Tagen separiert vom Fahrgastraum. Doch was die Fahrer vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen soll, ruft indirekt auch Schwarzfahrer auf den Plan. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mahnungen zum Abstand halten oder gar zum Zuhause bleiben das Fahrgastaufkommen drastisch haben sinken lassen. Das hat finanzielle Folgen und zwingt die PVG nun, das Angebot weiter auszudünnen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Ersten Schätzungen zu Folge ist die Auslastung der Busse in Folge der Corona-Pandemie um zwei Drittel gesunken. Nur zu Stoßzeiten um typische Anfangs- und Endzeiten von Arbeitsverhältnissen halten sich die Auswirkungen in Grenzen. Wo im Schnitt etwa zehn bis zwölf Personen im Bus von Apolda nach Jena und zurück sitzen, sitzen manchmal nur zwei oder drei Fahrgäste.

Nur ein Fahrgast auf der Strecke von Apolda über Bad Sulza – hin und zurück

Einschränkungen gehören momentan zum Alltag im ÖPNV. Foto: Martin Kappel

Angebot und Nachfrage des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stehe aktuell nicht in einem Verhältnis, das auf lange Zeit wirtschaftlich tragbar wäre. Ein Beispiel dafür liefert PVG-Angestellter Thomas Krafzik. Er steuerte am Dienstag einen geräumigen Bus von Apolda über Bad Sulza nach Schmiedehausen und zurück – doch der Umlauf war fast ein Leerlauf: „Ich bin 10.45 Uhr von Apolda gestartet. Erst in Bad Sulza an der Unteren Markstraße stieg eine ältere Dame zu, welche aber bereits in Bergsulza, nach nur zwei Stationen wieder den Bus verlies. Zurück nach Apolda stieg überhaupt niemand zu“, erklärt Thomas Krafzik.

Dass ein Bus mehrere Stunden unterwegs ist, nur um einen einzigen Fahrgast keine vier Kilometer weit zu transportieren, das macht dieses Missverhältnis deutlich. Doch solche Fahrten seien kein Einzelfall, erklärt PVG-Geschäftsführer Christian Puff. Einnahmen in Größenordnungen gehen aber nicht nur dadurch, sondern auch durch den entfallenen Fronteinstieg verloren.

Entgehende Fahrgeldeinnahmen sind für PVG Weimarer Land nicht zu kompensieren

Einstieg nur noch hinten in den Bus. Foto: Martin Kappel

„Vorher war es so, dass die Fahrgäste vorne einstiegen und Karten vorzeigten oder erwarben“, so der Unternehmer. Auch sei der Stempelautomat nur vorne im Bus zu finden, damit der Busfahrer dem Fahrgast hier über die Schulter schauen könne. „Jetzt gibt es keine Kontrolle und keine Entwertung. Fahrkarten können nur noch im Vorverkauf, über die VMT-App oder als Online-Ticket erworben werden“, erklärt Christian Puff, der vermutet, dass die Schwarzfahrerquote gerade sehr hoch ist.

Zwar bekomme die PVG noch das volle Bestellerentgelt vom Landratsamt für den Schulfahrplan, auch wenn nach Ferienfahrplan verkehrt werde, doch wiege das nicht die entgehenden Fahrgeldeinnahmen auf. Auch die Soforthilfen des Freistaates Thüringen für Betriebe des ÖPNV, die kurzzeitig für zusätzliche Liquidität sorgen sollen, seien nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“ – und das, obwohl die PVG mit einem mittleren fünfstelligen Betrag rechne, wie PVG-Chef Christian Puff meint.

Hoher Krankenstand unter den Busfahrern – Kurzarbeit ab April möglich

Als wären die Aussichten für das Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern nicht schon düster genug, gebe es beim Personal – überwiegend unter den etwa 80 Busfahrern – einen Krankenstand von einem Drittel.

Ein erster Schritt zur Lösung der Probleme könnte die Anwendung der neuen Kurzarbeiterregelung sein. Momentan bekommen alle normales Gehalt, aber in Abstimmung mit dem Betriebsrat würden bereits Vorkehrungen getroffen, dass ab dem 1. April ein Umstieg erfolgen könne.

Ausgedünnter Ferienfahrplan soll ab Freitag im Internet zu finden sein

Da aber nicht nur finanzielle, sondern auch menschliche Ressourcen geschont werden müssten, führt ein zweiter Schritt zu einer Ausdünnung des Ferienfahrplans. Dieser sei mittlerweile fertig und werde am Montag, 30. März, in Kraft treten. Nicht alle, aber einige Linien werden dazu entweder verkürzt, einzelne Fahrten gestrichen oder der Takt etwa von einer auf zwei Stunden gesetzt. So sollen zum Beispiel Abschnitte, auf denen zwei Linien parallel verkehren, nicht doppelt bedient werden, was die Stadtlinien in Apolda teilweise verkürzt und Umstiege erforderlich macht. Im südlichen Landkreis sollen faktisch gar nicht mehr genutzte Linienabschnitte komplett entfallen. Ab Freitag soll das neue Fahrplanangebot auf der Homepage der PVG zu finden sein.