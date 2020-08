Zuschüsse für Thüringer Awo eingefroren

Awo-Bundesvorstandschef Wolfgang Stadler (r.) und Präsidiumsvorsitzender Wilhelm Schmidt übten sich beim Awo-Landesausschuss in Oberhof in Selbstkritik. Auch der Awo-Bundesverband habe in den vergangenen Jahren Fehler gemacht. Anfang des Jahres habe er die Zuwendungen an den Thüringer Verband „unverzüglich“ eingefroren.