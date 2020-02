Bürokratie an der Schule: Warum ein Thüringer Grundschulleiter frustriert ist

Links reihen sich in Regalen stramm die Aktenordner, rechts die Pinnwand ist gepflastert mit Tabellen, Stundentafeln und Notizzetteln. Dazwischen sitzt Schulleiter Dirk Rittershaus am PC und arbeitet sich durch die Mails. Ich habe, sagt er, längst aufgegeben, meine Tage zu planen.

Als er vor 29 Jahren in dieses Büro einzog, war er der jüngste Schulleiter Thüringens. Im fünften Arbeitsjahr, jung und voller Enthusiasmus für den Beruf.

Der hat mittlerweile gelitten. So stark, dass er einen sehr offenherzigen „Erfahrungsbericht“ an seine Gewerkschaft GEW schrieb. Über Bürokratie, über Zeitnot, über Druck, über ausbleibende Arbeitszufriedenheit. Darin stehen Sätze wie „Wir sind nie weiter von einer eigenverantwortlichen Schule entfernt gewesen als heute.“

Woher kommt diese Ernüchterung? Schweigen. Womit beginnen?

Bürokratie frisst Zeit

Vielleicht mit dem Papierkrieg, den er gerade mit dem Schulverwaltungsamt ausficht, weil die Reinigungsfirma ihre Arbeit nicht richtig macht. Eigentlich würde ein Zettel an der Tür genügen. Statt dessen soll kontrollieren, protokollieren und das Ganze an das Amt schicken… Oder mit der Erhebung der Hortbesuche, die er aktuell erstellt. Eine kapitale Tabelle mit Zahlenkolonnen, die will das Schulamt jeden Monat haben. Das ist nur eine der Statistiken, die er zu liefern hat, verlässlich und unaufschiebbar. Und nutzlos, wie er anmerkt.

Aus dem Bildungsministerium kam eine Erinnerung an „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung“ der Kollegen, die sei auf den aktuellen Stand zu bringen.

Das sind alles nur Beispiele aus der ersten Woche des zweiten Halbjahres. Die Summe macht es. Das frisst Zeit, frisst Energie, die er für anderes braucht, er ist Schulleiter, keine Verwalter.

256 Schüler aus 23 Orten, 12 Klassen, 13 Lehrer, ein Referendar. Es gibt Schulen, weiß er, die schlimmer dran sind. Doch auch in seinem Kollegium sind anderthalb Stellen unbesetzt. Von den 305 Unterrichtsstunden die pro Woche erteilt werden sollten, mussten im zweiten Halbjahr 24 gestrichen werden. Das sind nur die planmäßigen Ausfälle. Weniger Werken, weniger Ethik, weniger Englisch, weniger Schulgarten.

Ja, es fehlen Lehrer, und auch ein Bildungsministerium kann sie nicht herzaubern. Das ist ihm klar. Was er nicht versteht, sind die 65 Prozent, die Horterzieher arbeiten dürfen. Erfahrene Erzieher, die beste pädagogische Reserve. 65 Prozent bedeuten 26 Wochenstunden, zur Vollbeschäftigung fehlen 14, rechnet er vor. Warum man dieses Potenzial nicht ausschöpft, soll man ihm einmal erklären.

Ein Teil des Schulbudgets bleibt ungenutzt – aus einem Grund

Mit dem Schulbudget konnte er einen Trainer des örtlichen Vereins für eine Sport-AG gewinnen. Aber irgendjemanden, von dem er nicht weiß ob er mit Kindern arbeiten kann, will er nicht. So bleibt ein Teil des Budgets ungenutzt.

Nicht, dass wir es nicht brauchen könnten, bemerkt er. Wenn ein Kollege krank wird, würde er gern einen pensionierten Lehrer holen, der einspringt. Aber das geben die Regeln nicht her. Eigenverantwortung? Ein schönes Wort. Warum, fragt er, gibt man den Schulleitern nicht das Budget in die Hand, damit sie schnell und unkompliziert reagieren können? Offensichtlich, konstatiert Dirk Rittershaus, vertraut man uns nicht.

Das demotiviert. Die Statistiken, Berichte, Abgleiche demotivieren. Als müssten wir uns für jede zugewiesene Stelle rechtfertigen, sagt er.

Und ja, es gibt sie auch, die guten Tage. Wenn er spürt, dass er Schüler mitgenommen hat. Er unterrichtet Mathematik und Englisch. Kürzlich hatten sie in einer dritten Klasse über Maßeinheiten gesprochen. Am nächsten Tag erzählte ein Schüler stolz, er habe zu Hause nachgeschaut: Erde und Mond trennen genau 384.400 Kilometer. Da habe ich doch, bemerkt er, alles richtig gemacht.

Aber solche Tage sind selten. Tage, an denen er das schlechte Gefühl hat, im Unterricht an der Oberfläche geblieben zu sein, weil ihm die Zeit für die Vorbereitung fehlte, weil er „irgendwie nebenbei“ vor die Klasse eilte, kommen öfter vor. Dabei, bemerkt er bitter, ist das doch der Kern unseres Berufs.

Vor einigen Jahren ging an einer benachbarten Grundschule die Direktorin in Rente. Sie haben beim Schulamt vergeblich nach einer Nachfolge gesucht, dann hat er übernommen. Zwei Schulen, ein dauernder Spagat. Bis ihm sein Körper die Grenzen zeigte.

Damals hatte er lange nachgedacht, ob er noch Schulleiter bleiben soll.

Dirk Rittershaus versucht seine Kollegen zu schützen

Aktuell gibt es in Thüringen mehr als 1000 langzeiterkrankte Lehrer, er kennt die Zahl. Er versucht seine Kollegen zu schützen. Keine aufwenigen Projekttage, keine Schulfeste an Samstagen. Wenn es dafür freies Potenzial gibt, gern. Aber das haben wir nicht. Wir müssen uns, sagt er, auf unsere Kernaufgabe konzentrieren. Und das ist guter Unterricht.

Wenn zum Beispiel ein Lehrer ausfällt, werden die Klassen nicht zusammengelegt. Das mag nicht gut für die Ausfallstatistik sein, aber es würde den Kollegen an den Rand bringen. Er versucht es zu vermeiden, Lehrer in einen Unterricht zu schicken, für den er nicht ausgebildet ist. Und wenn es schon unvermeidbar ist, soll es möglichst der Klassenlehrer in seiner eigenen Klasse sein. Guter Unterricht hat mit Fachlichkeit zu tun. Solche Entscheidungen, bemerkt er, muss eine Schulleitung treffen können, ohne vorher lange mit dem Schulamt zu telefonieren.

Gleiche Bezahlung für Grundschullehrer sei überfällig, keine Frage. Wer einmal eine erste Klasse kurz nach er Einschulung erlebt, bekommt eine Ahnung, was ein Grundschullehrer leisten muss.

Aber die Gehaltsdebatte allein werde nicht mehr junge Menschen für den Lehrerberuf begeistern. Es geht auch um Arbeitsbedingungen und um Fairness. Im Detail zum Beispiel um ein Arbeitszeitkonto, dass alle Überstunden korrekt abbildet.

Dass sich die Politik endlich für die täglichen Erfahrungen in Schulen interessiert, erlebt er als hoffnungsvoll. Doch das allein wird es nicht richten. Bildung, sagt er, ist zum Spielball politischer Rechthabereien geworden. Aber Schule braucht Verlässlichkeit, die sich an den täglichen Realitäten orientiert.