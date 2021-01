Entgegen dem Bundestrend: Zahl der Azubis im Thüringer Gastgewerbe stabil

In Thüringen sind aktuell 1140 Azubis in einer gastgewerblichen Ausbildung. Dies sind 16 (plus 1,4 Prozent) mehr als noch im Vorjahr. Bei den neu begonnenen Ausbildungsverhältnissen waren es im Herbst 2020 mit 443 Auszubildenden nur geringfügig weniger (minus 0,9 Prozent) als noch ein Jahr zuvor.

Deutschlandweit ging die Zahl der Azubis im Gastgewerbe hingegen um 24,7 Prozent zurück. „Wir können sehr froh darüber sein, dass wir nahezu alle Ausbildungsverhältnisse erhalten konnten“, so Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Thüringen. Somit gebe es für alle Azubis und Betriebe in der Branche eine Perspektive.

Diese ist auch das Anliegen der Thüringer Industrie- und Handelskammer (IHK). „Die Vermittlung von Schülern in eine Erstausbildung im Hotel-und Gaststättengewerbe geht im Februar in die heiße Phase. Für die Entscheidung, einen Dienstleistungsberuf zu erlernen, benötigt es mehr Sicherheit“, sagte Cornelia Haase-Lerch, die Hauptgeschäftsführerin der IHK in Erfurt ist. Sie verweist zudem darauf, dass den Lehrlingen aufgrund des ersten Lockdowns bereits drei Monate Ausbildungszeit fehlen. Jetzt könnten wichtige praktische Inhalte wegen der erneuten Schließung erneut nicht vermittelt werden. Manche Lehrlinge wären so bislang nur etwa vier Wochen in ihren Betrieben beschäftigt gewesen.

Das Thüringer Kompetenzzentrum der Dehoga hatte bereits im November und Dezember die für das Frühjahr 2021 geplanten Berufsschulwochen vorgezogen. Gegenwärtig wird die Berufsschule für das dritte Ausbildungsjahr sichergestellt und die Auszubildenden des ersten und zweiten Ausbildungsjahres werden praktisch weiter ausgebildet. Diese Maßnahmen "und die Unterstützung des Freistaates beim Zuschuss für die Ausbildungsvergütung zeigen Wirkung“, ist Ellinger überzeugt. Das Ziel wäre nun vor allem, neue Bewerber für die Branche zu begeistern.