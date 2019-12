Berufe in Thüringen: Hörtechniker passen Hörsysteme individuell an die Bedürfnisse der Kunden an

Gespür für Mensch und Technik: Der Hörtechniker

Für die Bedürfnisse ihrer Kunden sind sie ganz Ohr. Subwoofer und Dolby-Surround-Anlagen gehören aber nicht zu ihrem Metier. Für sie als Hörakustiker stehen der Mensch und seine Gesundheit, insbesondere sein Hörvermögen, im Mittelpunkt. Dank hochsensibler Elektronik und ausgefeilter Messmethoden gelingt es ihnen, Schäden beziehungsweise Schwächen an dem empfindlichen Sinnesorgan Ohr auszugleichen. Sie passen Hörsysteme elektroakustisch und individuell an, denn der Grad der Hörminderung und die Bedürfnisse der Kunden sind sehr unterschiedlich.

Damit sie für jeden den richtigen Ton treffen, ermitteln sie das Hörvermögen mithilfe modernster Messtechnik. Auch beim Herstellen von Ohrpassstücken sind höchstes handwerkliches Geschick und Präzision gefragt. Sie fertigen jedes als Einzelstück passgenau an, denn die Form und der exakte Sitz sind entscheidend. In der Feineinstellung der Hörsysteme sind Computerprogramme vertraute Hilfsmittel.

Ihre handwerklichen Fertigkeiten und technische Perfektion führen Sie als ausgebildeten Hörakustiker zum Erfolg. In dem Beruf ist auch der zwischenmenschliche Kontakt ein wichtiger Aspekt. In persönlichen Beratungsgesprächen baut man Vertrauen zu den Kunden auf, indem man auf ihre Probleme eingeht, Einfühlungsvermögen zeigt und ihnen eine kompetente Beratung bietet. Man braucht sowohl technisches als auch menschliches Feingefühl. Ihre Leistungen in der Hörakustik machen es möglich, dass viele hörbeeinträchtigte Menschen wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

So werde ich Hörtechniker:

Ausbildungsablauf:

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Zwischenprüfung: Die Zwischenprüfung soll zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

Gesellenprüfung: Die Ausbildung schließt mit einer Gesellenprüfung ab.

Ausbildungsinhalte:

Berufsspezifische, audiologische und otoskopische Befunde erheben und bewerten.

Patientinnen und Patienten mit Hörsystemen, Hörassistenzsystemen und Sonderversorgungen sowie Zubehör beraten und dabei individuelle Hörerwartung einbeziehen.

Dreidimensionale Abbilder des äußeren Ohrs erstellen.

Otoplastiken, individuellen Gehörschutz und Sonderotoplastiken herstellen.

Hörsysteme und Hörassistenzsysteme entsprechend dem individuellen Hörprofil anpassen.

Patientinnen und Patienten betreuen und Rehabilitationsmaßnahmen durchführen.

Service- und Instandhaltungsmaßnahmen an Hörsystemen, Hörassistenzsystemen und

Sonderversorgungen sowie Zubehör durchführen.

Geschäfts- und Abrechnungsprozesse organisieren.

Betriebliche und technische Kommunikation sowie Patientendatenschutz.

Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen.

Durchführen qualitätssichernder Maßnahmen.