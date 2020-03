Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kooperationsbesuch aus Malaysia in Nordhausen

Das internationale Flair auf dem Nordhäuser Campus bildet sich aus Studenten vieler Nationen. Und die Partnerhochschulen befinden sich in 30 Ländern. Malaysia zählt bisher jedoch nicht dazu. Dies könnte sich nach dem Besuch von Vertretern des Linton University College aus Malaysia nun ändern, teilt Katrin Tschernatsch-Göttling vom Referat für Pressearbeit der Nordhäuser Hochschule mit.

Hochschulpräsident Jörg Wagner und Studienkolleg-Leiter Lutz Herfurth begrüßten die beiden Gäste aus Malaysia. Bei der gegenseitigen Vorstellung wurde schnell festgestellt, dass beide Hochschulen sich in Größe und Studienschwerpunkten ähneln. Die Schnittstellen liegen in den Bereichen Maschinenbau, Informatik sowie Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management. Auch der Praxisbezug sowie die Vernetzung mit lokalen Unternehmen vereinen beide Hochschulen.

Eine Kooperation könnte ab 2021 im Bereich Maschinenbau und Informatik in Form eines „Double Degree“ für malaysische Studenten entstehen. Sie würden dafür die erste Hälfte ihres Studiums in Malaysia und die andere Hälfte in Nordhausen absolvieren und so einen Abschluss beider Hochschulen erwerben. Eine weitere Kooperationsidee sind Auslandssemester für Studenten der Internationalen Betriebswirtschaftslehre in Malaysia.