Pandemie trifft Frauen in Weimar mehr

In der Gebäudereiniger-Branche sind 64 Prozent aller rund 80 Weimarer Mini-Jobs in Frauenhand. Darauf macht die IG BAU vor dem Frauentag aufmerksam und warnt vor einem Rückschritt der Gleichberechtigung in Folge der Corona-Pandemie: Frauen kümmerten sich stärker um Haushalt und Kinder, haben niedrigere Einkommen und müssen häufiger um ihren Job fürchten. Die IG BAU plädiert dafür, Minijobs in der jetzigen Form abzuschaffen und sozialversicherungspflichtig zu machen.