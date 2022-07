Mit über zwei Promille fuhr eine 41-Jährige in den Wagen einer 48-Jährigen im Landkreis Eichsfeld. (Symbolbild)

41-Jährige fährt mit Kind im Auto betrunken in den Gegenverkehr

Heilbad Heiligenstadt In Heiligenstadt ist eine betrunkene Frau mit über zwei Promille in ein Auto im Gegenverkehr gefahren. Mit ihr im Wagen saß die dreijährige Tochter.

Am Montagabend verursachte eine 41-jährige betrunkene Frau in Heilbad Heiligenstadt einen Verkehrsunfall. Laut Polizei wollte sie von der Dürerstraße in die Straße Leineberg abbiegen. Hierbei geriet sie zu weit nach links und kollidierte mit dem Auto einer 48-Jährigen im Gegenverkehr.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 41-Jährige Alkohol getrunken hatte. Der Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Frau musste anschließend mit zur Blutentnahme. Um ihre dreijährige Tochter, die mit im Auto saß, kümmerte sich eine Bekannte, so die Polizei. Der Führerschein der 41-Jährigen wurde sichergestellt.

