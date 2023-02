Der 29-Jährige hat sich in Erfurt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert (Symbolbild).

Mit 130 km/h durch Erfurter Innenstadt: Per Haftbefehl Gesuchter liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Erfurt Ein 29-Jähriger hat sich am Sonntag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Erfurt geliefert. Mit teilweise 130 km/h fuhr er über mehrere rote Ampeln.

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich am Sonntag ein Opel-Fahrer in Erfurt geliefert. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit wollte eine Polizeistreife den Mann am Juri-Gagarin-Ring kontrollieren.

Vollbremsung und beinahe Unfall

Der Fahrer habe sein Auto dann auf über 130 km/h beschleunigt. In der Innenstadt fuhr er über mehrere rote Ampeln. Laut Polizei leitete er vor der Breitscheidstraße eine Vollbremsung ein und kollidierte beinahe mit einem geparkten Auto. In einer Sackgasse war für den Opel-Fahrer dann kein Weiterkommen. Er flüchtete zu Fuß.

Der Mann konnte entkommen

Der Mann entkam der Polizei. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 29-Jährigen. Dieser sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und werde per Haftbefehl gesucht.

Der Mann hat sich nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

