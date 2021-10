Fahranfänger verliert mit Pick Up Kontrolle, hebt ab und berührt dabei Schild und Mast

Suhl. Der Unfall endete Samstagabend in Suhl an einer Hausmauer. Ein Mann hatte Glück, der nebenan gerade Pflasterarbeiten durchführte.

Ein Fahranfänger fuhr in einem Pick Up am Samstag gegen 20.30 Uhr auf der Zellaer Straße in Richtung Suhl. Hier kam dem 18- jährigen ein Fahrzeug entgegen. Auf Grund der Straßenenge wichen beide jeweils nach rechts aus. Dabei überfuhr der 18-jährige eine Grundstückseinfassung aus Beton und hob von der Fahrbahn ab.

In der Flugphase berührte der 18-jährige ein Verkehrsschild und einen Lichtmast. Anschließend schlug er wieder auf die Fahrbahn auf und wurde durch eine Hauswand gestoppt. Fahrer und Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurde ins Klinikum Suhl gebracht. Vor Ort entstand erheblicher Schaden, am Pickup Totalschaden.

Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen in den Unfall verwickelt, denn nur ein paar Meter weiter soll der betroffene Hauseigentümer Pflasterarbeiten durchgeführt haben. Feuerwehr und Einsatzkräfte waren mit zwei Rettungswagen vor Ort. Nun soll die Statik des Fachwerkgebäudes geprüft werden.

