Ansturm auf elektronischen Corona-Impfnachweis in Thüringen

Weimar. In Thüringen gibt es einen regelrechten Ansturm auf den elektronischen Nachweis für Corona-Impfungen. Das Zertifikat ist bereits von Zehntausenden Thüringern angefordert worden.

In Thüringen gibt es einen regelrechten Ansturm auf den elektronischen Nachweis für Corona-Impfungen. Seit dem Start der Abrufmöglichkeit habe es rund 60.000 Anfragen danach gegeben, sagte Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabs bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Der Nachweis in Gestalt eines PDF-Dokuments mit QR-Code kann seit Mittwochvormittag auf dem Terminvergabeportal www.impfen-thueringen.de auf das Smartphone oder den PC heruntergeladen werden. Er enthält den Namen des Geimpften, den verabreichten Impfstoff und das Datum der beiden Einzelimpfungen.

Den elektronischen Impfnachweis können alle jene anfordern, die sich in den regionalen Impfstellen und den großen Impfzentren des Landes gegen Covid-19 haben immunisieren lassen. Das betrifft laut Mertz derzeit rund

270.000 Menschen.

Zertifikat kann per QR-Code ausgelesen oder auch ausgedruckt werden

Zur Vorbereitung auf die in den nächsten Wochen erwartete bundesweite Impf-App testet Thüringen den elektronischen Impfnachweis in einem Pilotprojekt, an dem auch Brandenburg beteiligt ist. Das Zertifikat kann per QR-Code auf dem Smartphone ausgelesen werden oder aber auch ausgedruckt werden. Das Zertifikat soll fälschungssicher sein. Es gilt nur in Verbindung mit dem Personalausweis.

Für in den Arztpraxen gegen Covid-19 geimpfte Menschen, die ihre Impftermine nicht über das Vergabeportal vereinbaren, gibt es den elektronischen Nachweis zusätzlich zum Eintrag in den gelben Impfausweis vorerst noch nicht.

Thüringen ist das Bundesland mit dem höchsten Bevölkerungsanteil vollständig gegen Covid-19 geimpfter Menschen. Bis zum Mittwoch hatten 14,4 Prozent der Bevölkerung bereits ihre zweite Spritze erhalten. Rund 31,2 Prozent haben die erste Impfung bekommen.