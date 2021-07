Auch das Weimarer Land jetzt nahe Null

Weimar. Am Donnerstag gab es noch einen Corona-Infizierten in der Region

Keine Neuinfektion in der Region. Weder in Weimar noch im Weimarer Land mussten die Gesundheitsämter bis Donnerstag neue Corona-Infektionen registrieren. In der Stadt hält so die Null-Inzidenz weiter. Im Landkreis sank sie auf 1,2, nachdem eine weitere Person als genesen eingestuft wurde. Damit gibt es im Weimarer Land noch einen aktuellen Covid-19-Fall. In Weimar sind noch 18 (-12) Reiserückkehrer in Quarantäne, im Weimarer Land zwei Kontaktpersonen und zwölf Reiserückkehrer.