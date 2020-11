Sanitäterin Anne-Kathrin aus Bad Salzungen nimmt bei einer Patientin in der Abstrichstelle des Landratsamtes Apolda einen Test vor. Unterstützt wird sie von den Soldaten Kevin, David und Mathias (v.l.)

Erfurt. Ohne den Einsatz von Soldaten ginge in vielen Kommunen längst nichts mehr: Mittlerweile werden die Behörden in 13 Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Pandemie-Bekämpfung unterstützt.

Bundeswehr hilft an 13 Thüringer Orten

So viele Hilfseinsätze der Bundeswehr wie jetzt gab es in Thüringen zeitgleich noch nie: Nach Angaben des Landeskommandos Thüringen werden derzeit die Behörden in 13 Landkreisen und kreisfreien Städten von Soldatinnen und Soldaten bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unterstützt. Dazu gehören die Landkreise Hildburghausen, Greiz, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Holzland, Weimarer Land, Eichsfeld und Unstrut-Hainich. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog .