Gera erhält thüringenweit erste Bundeswehr-Hilfe

Die Bundeswehr wird nun erstmals in der Corona-Krise zivile Behörden in Thüringen unterstützen. Von Montag an würden zwei Soldaten an einer mobilen Corona-Teststation in Gera helfen, sagte der Sprecher des Landeskommandos Thüringen, Oberstleutnant Michael Weckbach, am Freitag in Erfurt. Beide seien aktive Soldaten einer Sanitätsstaffel aus Frankenberg, teilt die Deutsche Presse-Agentur mit. Einer der Soldaten habe eine Ausbildung als Krankenpfleger und werde bei Menschen auch Abstriche vornehmen. Der zweite Soldat werde die Teststation anderweitig unterstützen. Alle aktuellen Informationen im Corona-Liveblog.

Bundeswehr in Thüringen erstmalig in Corona-Krise im Einsatz Den Hilfsantrag habe die Stadt Gera gestellt, sagte Weckbach. Es sei genau die Hilfe genehmigt worden, die beantragt wurde. Nach Angaben Weckbachs kommt die Bundeswehr damit in der Corona-Krise erstmalig in Thüringen zum Einsatz. Unter anderem einen Antrag auf Hilfsleistungen der Stadt Jena habe die Bundeswehr dagegen inzwischen abgelehnt. Corona-Test-Strecke unter freiem Himmel in Gera gestartet Antrag in Jena abgelehnt Medienberichten zufolge sei eine Anfrage der Stadt Jena nach der Lieferung von Zelten durch die Bundeswehr abgelehnt worden. Ein Sprecher sagte gegenüber dem MDR, die von der Stadt erbetenen doppelwandigen Zelte seien derzeit nicht verfügbar. Jena habe um solche Zelte gebeten, um sie auf Freiflächen vor Krankenhäusern beispielsweise zur Versorgung von Leichterkrankten zu nutzen, wie der MDR berichtet. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.