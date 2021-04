Corona-Impfungen für Altersgruppe Ü-60 an Wochenenden möglich

Über 60-Jährige können sich an den kommenden Wochenenden in Thüringen impfen lassen. (Symbolfoto)

Erfurt. Über 60-jährige Thüringerinnen und Thüringer können sich an den kommenden Wochenenden gegen das Coronavirus impfen lassen.

In Thüringen können sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums an den kommenden Wochenenden auch Menschen über 60 Jahre gegen Covid-19 spritzen lassen. Möglich ist dies in Corona-Impfzentren und regionalen Impfstellen, wie eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch sagte.

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen nannte in ihrem Newsletter die Wochenenden 1./2. Mai und 8./9. Mai als Impftermine für diese Altersgruppen. Gespritzt wird mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Termine können über das Vergabeportal www.impfen-thueringen.de gebucht werden. Allerdings sei dies am ersten Mai-Wochenende nicht in allen Impfstellen möglich, so die KV.

Für Menschen ab 70 Jahre sind am letzten April-Wochenende und am ersten Mai-Wochenende 23.000 Sonderimpftermine in Thüringen vorgesehen. Auch hier kommt das Mittel von Astrazeneca zum Einsatz. Die Termine seien allerdings teilweise schon ausgebucht, so seien im Impfzentrum auf der Erfurter Messe keine und im Impfzentrum Gera am kommenden Wochenende nur noch einige verfügbar.

