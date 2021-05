Corona-Impfungen in Thüringen: Hier finden Sie alle Infos

Da Genesene und Geimpfte nun mehr Freiheiten in der Pandemie erhalten, stellt sich die Frage nach der Dauer der Immunität gegen Sars-Cov-2. Was dazu bereits bekannt ist, erklärt dieses Video.

Noch Ende des Jahres 2020 ist die erste Person aus Thüringen gegen das Coronavirus geimpft worden. Seitdem kommen täglich immer mehr Menschen dazu, die sich vor dem Virus schützen lassen. Somit will man Covid-19 eindämmen und langsam wieder zur Normalität zurückkehren. Doch immer wieder treten auch Unklarheiten rund um die Impfkampagne auf. Hier finden sie Antworten auf ihre Fragen zur Corona-Impfung in Thüringen.

Wer darf aktuell geimpft werden?

Bis die Impfpriorisierung voraussichtlich im Juni aufgehoben wird, kann die Impfung momentan nur Menschen aus der höchsten, der hohen und der erhöhten Prioritätsgruppe angeboten werden. Dazu zählen unter anderem ältere Menschen, Patienten mit anderen Vorerkrankungen oder bestimmten Berufsgruppen.

Für die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson gelten allerdings Sonderregelungen. Für beide wurde die Impfpriorisierung vollständig aufgehoben, wodurch sich nach ärztlicher Beratung auch unter 60-Jährige damit impfen lassen können.

Ab welchem Alter sind die Impfstoffe freigegeben?

Die Impfstoffe von AstraZeneca, Johnson & Johnson und Moderna dürfen bei Personen ab einem Lebensalter von 18 Jahren verwendet werden. Der einzige Impfstoff, der bei Jugendlichen ab 16 Jahren bislang geimpft werden darf, ist Comirnaty von Biontech/Pfizer.

Wie viel Zeit liegt zwischen Erst- und Zweitimpfung?

Bei den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und von Moderna liegen sechs Wochen zwischen erster und zweiter Impfung. Beim Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca hingegen empfiehlt die Ständige Impfkommission zwölf Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfung. Bei einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson ist lediglich eine Impfung notwendig. Alle Impfstoffe im direkten Vergleich finden sie hier.

Wie macht man einen Impftermin?

Die Terminvereinbarung für Impfberechtigte erfolgt entweder online über das Thüringer Impfportal oder telefonisch unter 03643/4950490. Zudem ist das Impfen auch in den Thüringer Hausarztpraxen möglich. Sprechen Sie hierzu Ihre Hausärztin/ Ihren Hausarzt an.

Impfen die Hausärzte bereits? Und wenn ja, wen?

Seit Anfang April können auch Hausärzte gegen das Coronavirus impfen. Wie sie Impftermine vergeben, können die Hausarztpraxen selbst regeln – zum Beispiel per Telefon oder mit Online-Buchungen. Zwar wird auch hier die Impfreihenfolge berücksichtigt, mit dem AstraZeneca-Vakzin kann sich aber mittlerweile jeder und jede Erwachsene auf eigenen Wunsch impfen lassen.

Wie viele Impfzentren gibt es in Thüringen und wo sind sie?

In Thüringen gibt es insgesamt 29 regionale Impfstellen. Zudem wurden mittlerweile drei große Impfzentren in Erfurt, Gera und Meiningen eröffnet. Für Anfang Juni ist die Eröffnung eines weiteren überregionalen Impfzentrum in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde im Eichsfeld geplant.

Welche Freiheiten gelten für Geimpfte?

Vollständig Geimpfte sind von den bislang geltenden Kontaktbeschränkungen befreit. Sie dürfen sich also mit beliebig vielen anderen Geimpften und Genesenen treffen. Bei Treffen mit Ungeimpften, etwa im Familien- oder Freundeskreis, zählen Geimpfte oder Genesene nicht dazu. Auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten für sie nicht mehr. Will man shoppen oder zum Friseur gehen, muss man zudem keinen negativen Test mehr vorweisen.

Wie kann man die Impfung nachweisen?

Die Impfung gegen das Corona-Virus wird wie alle anderen Impfungen im Impfpass erfasst. Zusätzlich zum Eintrag im gelben Impfausweis sollen Geimpfte einen elektronischen Nachweis erhalten. Dieser soll ab 12. Mai im Terminvergabeportal www.impfen-thueringen.de abrufbar sein. Auch Menschen, deren zweite Impfung bereits länger zurückliegt, können ein Zertifikat herunterladen oder es sich per Post von der Kassenärztlichen Vereinigung schicken lassen. Ist kein Impfpass vorhanden, erhält man eine Ersatzbestätigung.

